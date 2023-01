Strage di Bologna, morto Stefano Sparti, figlio del superteste: si indaga per istigazione al suicidio

Strage di Bologna, in tre a processo per falsa testimonianza

Roma, 27 gennaio 2023 – Istigazione al suicidio: la Procura di Roma ha aperto un fascicolo con questa ipotesi d’accusa per indagare sulla morte di Stefano Sparti, il 53enne trovato morto ieri nel cortile della sua abitazione a Tor Bella Monaca (Roma) in largo Ferruccio Mengaroni, dopo un volo dal 14esimo piano.

Massimo Sparti (a sinistra), superteste nel processo per la strage del 2 Agosto. Per la morte del figlio Stefano si indaga per istigazione al suicidio

Stefano Sparti è il figlio di Massimo, legato in passato alla Banda della Magliana e principale accusatore di Giusva Fioravanti e Francesca Mambro per la strage di Bologna del 2 agosto 1980 (qui le foto dell’epoca). Il pm Francesco Cascini ha disposto l'autopsia ma al momento l'unica pista seguita è quella del gesto volontario: l'uomo si sarebbe lanciato dall'edificio di 14 piani. In una tasca del pantalone gli inquirenti hanno trovato le chiavi di casa.

Stefano, proprio a Bologna era attualmente imputato con Luigi Ciavardini (l’ex Nar condannato a 30 anni) e Vincenzo Vinciguerra, passato alle drammatiche cronache come il terrorista di Peteano. Tutti e tre erano testi nel processo di Gilberto Cavallini (ergastolo in primo grado) le cui ’chiacchierate’ però erano state mandate dal giudice in Procura e da qui iscritti per falsa testimonianza.

Il 28 febbraio Sparti sarebbe dovuto essere in aula per una nuova udienza. “Apprendo con estremo dolore la notizia – spiega il suo avvocato, Francesco Delaiti – e reputo ogni ulteriore commento superfluo. È una tragedia”.