Strage alla centrale idroelettrica di Bargi: l’inchiesta. Immersione per recuperare parti del ’cervello’ elettronico

Strage di Suviana, dovrebbe svolgersi il 17 giugno l’accertamento irripetibile nella centrale idroelettrica di Bargi (Camugnano, Bologna), dove i vigili del fuoco si immergeranno fino al piano - 6 per recuperare parti di impianto del cervello elettronico, banche dati che si spera potranno dare risposte su quanto accaduto quel pomeriggio del 9 aprile 2024.

Sono cinque gli iscritti nel registro degli indagati per la strage del 9 aprile 2024 che causò sette morti, tutti lavoratori nel sito, e otto feriti. Tre sono di Enel (il direttore del sito di Bargi e due responsabili idroelettrici) e due esterni, sotto inchiesta a vario titolo per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose. L’iscrizione è un atto dovuto in vista appunto degli accertamenti irripetibili da parte dei tecnici.