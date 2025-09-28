Le risposte di Birmingham

Le risposte di Birmingham
28 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Strage alla stazione, affondo del procuratore

Sulla strage del 2 agosto c’è una verita ancora da scoprire. Intervendendo a un convegno promosso dalla Cisl, il procuratore di Bologna, Paolo Guido (foto), ha detto che si sono consumati "depistaggi, silenzi, omissioni e complicità". "Lo Stato – ha aggiunto – si è fermato e in alcuni momenti ha perso la sua voce, ha smarrito trasparenza e ha lasciato spazio all’ombra. Dobbiamo imparare a distinguere verità processuale da verità storica. La verità processuale è la più difficile da accettare per chi è esterno al sistema della giustizia e a volte anche per chi ne è vicino".

© Riproduzione riservata