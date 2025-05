Strage alla Toyota. Salta conferimento incarico ai consulenti: "Incidente probatorio"

Salta il conferimento dell’incarico, che era fissato per oggi alle 13, ai quattro esperti per svolgere la consulenza tecnica irripetibile disposta dalla Procura di Bologna per far luce sull’incidente sul lavoro alla Toyota material handling di Borgo Panigale. Il 23 ottobre 2024 morirono due persone e altre 11 rimasero ferite. Gli avvocati Alessandro Pistochini, Chiara Piccaglia e Claudio Piccaglia, difensori dell’amministratore delegato di Toyota material handling, Michele Candiani, hanno formulato riserva di chiedere un incidente probatorio e dovranno presentare l’istanza entro dieci giorni, poi il giudice dovrà decidere il da farsi.

L’obiettivo della consulenza disposta dalla Procura era di ricostruire la dinamica dei fatti e ricomporre l’impianto interessato dall’esplosione all’interno dello stabilimento. Si tratta, in particolare, della centrale termico-frigorifera cui era collegato un serbatoio da cui pare sia stato originato lo scoppio.

"Confermiamo l’intenzione di procedere alla richiesta di incidente probatorio – sottolineano gli avvocati di Candiani –. I nostri assistiti, in piena serenità, hanno il desiderio di contribuire ad accelerare i tempi di accertamento dei fatti e l’incidente probatorio è certamente l’unico modo per acquisire subito, senza dover attendere il dibattimento e attraverso periti terzi nominati dal giudice, riscontri tecnici obiettivi e non funzionali a supportare tesi di parte; e questo anche grazie al contributo che i consulenti di Toyota potranno fornire ai periti del giudice nell’ambito del fisiologico contradditorio su temi tecnico-scientifici che solo l’incidente probatorio è in grado di assicurare".

Chiara Gabrielli