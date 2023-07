Strage di Bologna, Paolo Bellini resta in carcere: respinto il ricorso dei legali dell’ex Primula nera

Bologna, 14 luglio 2023 – Paolo Bellini resta in carcere, il Tribunale del Riesame bolognese ha respinto il ricorso presentato dai legali Antonio Capitella e Manfredo Fiormonti che difendono l’ex militante di Avanguardia Nazionale.

Confermata, dunque, l'ordinanza della Corte d’Assise di appello di Bologna che il 29 giugno ha portato in carcere Bellini, condannato all'ergastolo in primo grado per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna.

La misura cautelare nei confronti dell'ex 'Primula nera' era stata eseguita per il rischio che commettesse reati, in particolare nei confronti dell'ex moglie Maurizia Bonini, testimone chiave nel processo sulla Strage di Bologna e anche nei confronti del figlio di Francesco Caruso, presidente della Corte di assise che lo ha condannato.

Secondo i rappresentanti della Procura generale, infatti, c'era il rischio concreto che Bellini potesse scappare in Ucraina, Paese di origine dell’attuale compagna.

Ancora non si conoscono le motivazioni della decisione, che verranno depositate più avanti. "Prendiamo atto con soddisfazione professionale che sono state accolte le richieste della Procura generale di Bologna, e quindi confermata l'impostazione accusatoria, e restiamo in attesa di leggere il provvedimento del Tribunale del Riesame nella sua interezza”, dice il procuratore generale facente funzioni Ciro Cascone, avvocato generale che si è insediato in settimana.