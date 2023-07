Strage di Bologna, Piantedosi rappresenta il Governo

Bologna, 27 luglio 2023 – Con ogni probabilità sarà Matteo Piantedosi, attuale ministro dell’Interno, a rappresentare il governo alla 43esima commemorazione della Strage del Due Agosto.

L’arrivo dell’ex prefetto di Bologna ed ex vice-commissario con Anna Maria Cancellieri è ormai quasi certo, mancherebbe la comunicazione ufficiale nei prossimi giorni. Piantedosi, 60 anni, dovrebbe partecipare alla commemorazione solenne a Palazzo d’Accursio, e probabilmente anche al corteo che terminerà con il consueto palco in stazione, con la cittadinanza tutta che alle 10.25 ascolterà con il fiato sospeso il fischio della locomotiva, un tuffo al cuore nel ricordo commosso degli 85 morti del 2 agosto 1980.

Quest’anno, il manifesto della commemorazione ideato dall’associazione dei familiari delle vittime sceglie ‘il ponte’ tra la Strage e la stagione delle bombe mafiose, 1992-1993. Abbiamo voluto rimarcare il collegamento perché le motivazioni della sentenza e le indagini della Procura vanno in quella direzione – ha detto il presidente Paolo Bolognesi –. C’è Paolo Bellini (condannato in primo grado per concorso nella Strage), dietro tutte le vecchie stragi, ed è collegato con quelle nuove. Sicuramente non sono state ideate da lui, perciò è evidente la connessione con i mandanti degli attentati di Capaci e Via d’Amelio", ha rimarcato ancora Bolognesi.

Gli eventi verso il 2 agosto

Intanto stanno partendo gli eventi di avvicinamento alla settimana prossima. Ci sono sei presentazioni di libri (due appuntamenti oggi e altri quattro lunedì prossimo), docufilm, incontri-dibattito, una mostra. Ma anche (domenica dalle 8) la pulizia dei Sampietrini della memoria a cura di volontari nel tragitto da piazza Nettuno verso la stazione, e la 47esima ‘Camminata per ricordare’ e commemorare le stragi del treno Italicus (4 agosto 1974), della stazione di Bologna (2 agosto 1980) e del Rapido 904 (23 dicembre 1984). Diverse le presentazioni di libri. Oggi in Sala Borsa per ‘Quel che resta della bomba’ (ci sarà anche Paolo Bolognesi) e nel cortile dell’Archiginnasio per ‘L’estate del golpe. 1973, l’attentato a Mariano Rumor, Gladio, i fascisti. Tra Piazza Fontana e il compromesso storico’.

Sempre oggi è previsto un incontro in in piazza Lucio Dalla: ‘Una sera a casa di Katia. Confronto sulla verità e sulla giustizia in un percorso lungo 43 anni’, mentre domenica mattina al Tarcaban Cafè in via del Pratello si terrà una narrazione davanti alla serranda abbassata, dove è raffigurata Angela Fresu, una delle vittime della Strage.