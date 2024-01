Strage di Bologna, la prova regina sotto esame: “L’orario è sbagliato, il video scagiona Bellini”

Bologna, 18 gennaio 2024 – Quell’orologio inquadrato al polso di una signora che sta dietro all’uomo riconosciuto come Paolo Bellini, per la difesa, segna le 13.15.

Il video che ha incriminato Bellini, identificato a destra, ora è la ’chiave’ della difesa

Non le 12.15, né alcun altro orario potenzialmente compatibile con le dichiarazioni della ex moglie di Bellini, Maurizia Bonini, che durante il processo di primo grado cosiddetto ‘ai mandanti’ della strage del 2 agosto 1980, riferì che all’epoca il marito raggiunge lei e i figli a Rimini, per dirigersi insieme al Passo del Tonale, tra le 10.30-11 e le 11.30-12. In un orario dunque compatibile con l’avere portato prima la bomba in stazione, e non prima come la donna aveva sempre sostenuto negli anni precedenti.

Il 31 gennaio comincia il processo d’appello per l’ex di Avanguardia nazionale, in primo grado condannato all’ergastolo come esecutore materiale della strage. Ora però gli avvocati di Bellini, Antonio Capitella e Manfredo Fiormonti, attaccano la prova regina del processo: il video in Super 8 girato da un turista austriaco, Harald Polzer, che ritrae un uomo in stazione, nei minuti che si è ritenuto fossero quelli immediatamente successivi all’esplosione, e che Bonini ha riconosciuto senza ombra di dubbio come l’ex marito.

Il video analizzato dai legali dell’imputato, che hanno riferito di averlo ingrandito e ‘ripulito’ tramite applicazioni apposite e di averlo ottenuto in forma analogica, mostrerebbe però al minuto 17,03, proprio dietro l’uomo identificato con Bellini, una donna con un orologio da polso, che per la difesa segna le 13.15. Orario in cui l’imputato era già ampiamente in viaggio verso i monti. Così, in una nota aggiuntiva ai motivi d’appello, i legali hanno chiesto alla Corte di fare analizzare dai periti il video, come fatto da loro.

Una potenziale svolta che non convince però le parti civili, in particolare il presidente dell’associazione dei familiari delle vittime, Paolo Bolognesi: "Una storiella che esce proprio a due settimane dall’inizio del processo in appello: ormai siamo abituati – commenta –. Penso siano trovate per impressionare la Corte, ma sono certo che in aula si chiarirà tutto".

Concordano gli avvocati di parte civile Andrea Speranzoni, Lisa Baravelli, Alessandro Forti e Alessia Merluzzi: "Siamo assolutamente sereni. L’asserzione della prova certa che l’uomo raffigurato nel filmato Polzer e riconosciuto da Maurizia Bonini non sia Paolo Bellini, discutibile, seguirebbe un approfondimento tecnico svolto dalla difesa sul filmato, tramite noti programmi come per esempio Photoshop. La correttezza di quanto riferito sarà naturalmente oggetto di rigorosa verifica nel contraddittorio e in udienza verranno esposti precisi argomenti dai sottoscritti; dobbiamo tuttavia osservare che periodicamente, spesso in concomitanza con importanti snodi procedimentali, si verificano eventi ‘sorprendenti’ nel corso dei processi sulla strage di Bologna, come è successo in primo grado, quando uno pseudo nuovo approfondimento tecnico aveva trasformato le parole di un’intercettazione ambientale, salvo poi accertare che era una falsificazione o un clamoroso errore. Bellini è il personaggio ripreso da Polzer. Plurime fonti di prova diverse dal filmato dimostrano che stava a Bologna al momento dello scoppio e che si precostituì per quel giorno e quell’ora un alibi falso, orchestrando anche attraverso il padre le versioni dei propri famigliari".