Strage del 2 agosto: "Cavallini dovrà scontare un anno di isolamento in più"

Gilberto Cavallini dovrà scontare un anno di isolamento in più. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’appello di Bologna: per i giudici, la pena dell’isolamento diurno per l’ex Nar, condannato a gennaio in via definitiva all’ergastolo per la strage del 2 agosto 1980 (che causò 85 morti e oltre 200 feriti), deve essere rideterminata in tre anni complessivi, e dunque con aumento di un anno su quella già riportata. Per la revoca della misura della semilibertà, ogni valutazione spetta al Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Cavallini infatti è detenuto in regime di semilibertà nel carcere di Terni ed esce per andare al lavoro. Sulla revoca della semilibertà, si deciderà il 30 ottobre. Cavallini è assistito dagli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini.

"Dopo 45 anni dal fatto che comporta questa estensione dell’isolamento – spiega Bordoni –, sembra difficile pensare che la Sorveglianza possa andare a revocare la semilibertà, perché ciò sarebbe completamente contrario al principio rieducativo della pena. Con lui (Cavallini) ci siamo sentiti, è fiducioso e confida che il provvedimento non andrà a interrompere il suo lavoro di assistenza nel campo sociale fuori dal carcere, in particolare si occupa di stranieri con gravi disabilità". Nel luglio scorso, la Corte d’Appello si era riservata la decisione sull’incidente di esecuzione chiesto dalla Procura generale per rideterminare la pena di Cavallini, in semilibertà dal marzo 2017 dopo oltre 20 sentenze di condanna e otto ergastoli da scontare, e di conseguenza provare ad ottenere la revoca del beneficio. Ieri è arrivata la decisione.

L’istanza della Procura generale, quindi, è solo "parzialmente fondata e merita accoglimento – scrive la Corte – quanto alla rideterminazione del periodo di isolamento diurno, ma non anche quanto alla revoca della misura alternativa della semilibertà", che è "di competenza esclusiva del Tribunale di Sorveglianza". Respinte quindi le istanze avanzate dalla difesa di Cavallini, per la quale l’ex Nar avrebbe già scontato i tre anni di isolamento diurno, come indicato nei due provvedimenti di esecuzione pene concorrenti (Tribunale di Perugia nel 1991 e Milano nel 1994). Per i giudici il provvedimento di cumulo pena a tre anni del Tribunale di Perugia è superato dalla successiva ordinanza della Corte d’Appello di Bologna del 1995, che determinò in due anni l’isolamento diurno. Bordoni e Pellegrini sostenevano che l’isolamento diurno "risulta già applicato a Cavallini nella misura massima di legge (tre anni) con i provvedimenti di cumulo delle Procure di Perugia e Milano", provvedimenti "certamente esistenti e che furono comunicati all’amministrazione penitenziaria". Per i due legali l’ex Nar avrebbe già espiato il triennio di isolamento.

Bordoni e Pellegrini ritenevano infondate le richieste della Procura generale per due motivi: per "il comportamento tenuto dal condannato almeno nell’ultimo decennio e dalla significativa adesione al programma di recupero e risocializzazione" e anche perché "la funzione costituzionale della pena impedisce di regredire nel percorso rieducativo del condannato se non in virtù di comportamenti colpevoli e commessi durante la detenzione, e non per il tardivo maturare di condanne relative a fatti antecedenti all’inizio del periodo detentivo". In sintesi, per i legali una revoca della semilibertà "determinerebbe un immotivato regresso in un percorso ormai consolidato di rieducazione e risocializzazione". Ma negli atti dell’amministrazione penitenziaria non è documentata l’espiazione della pena, "né per anni due, né giammai per anni tre". Quindi la Corte "ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda di rideterminazione della pena dell’isolamento diurno nella misura massima prevista di anni tre (aumentando di un anno quella già riportata).

La Corte d’Assise d’appello sottolinea "l’eccezionale gravità dei fatti oggetto dell’ultima condanna (strage del 2 agosto), che delineano non solo la gravità del reato, ma anche la capacita criminale" di Cavallini, "desumibile dai motivi a delinquere e dall’inserimento - in ruolo tutt’altro che gregario - in gruppi criminali con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico". A fronte di questo, per i giudici"scolorano le considerazioni fondate sulla condotta susseguente al reato e sulle attuali condizioni di vita del condannato". Per i giudici quindi "deve essere aumentata di un anno (arrivando così al massimo di tre anni) la pena dell’isolamento diurno come conseguenza del cumulo della condanna all’ergastolo" per la strage alla stazione.