Strage del 2 agosto e Rapido 904: convegno sulla 'zona grigia' tra terrorismo e mafie

C’è un filo nero che lega la strage del 2 agosto a quella del Rapido 904, di cui ricorrono i 40 anni il 23 dicembre. Al centro del convegno alla Camera del Lavoro in via Marconi, si è parlato della zona grigia dei rapporti tra terrorismo nero, mafie e servizi segreti. E della necessità di fare squadra per arrivare alla verità.

Il sindaco Matteo Lepore ha aperto l’incontro ricordando la necessità per la strage ’di Natale’ di "avere la visibilità che merita" e di far luce sui "lati ancora oscuri" dell’attentato che causò la morte di 17 persone e 267 feriti. All’incontro ’Dal 2 agosto 1980 alla strage del Rapido 904-La ‘zona grigia’ dei rapporti tra terrorismo nero, mafie e servizi segreti’, il primo cittadino sottolinea: "Qualcuno ha ancora paura della verità, dobbiamo avere anticorpi. Aveva ragione il sindaco Zangheri quando dopo l’attentato all’Italicus disse che gli eredi di Marzabotto possono ancora tornare. Il nostro obiettivo è vigilare".

D’accordo Michele Bulgarelli, segretario Cgil: "Come sindacato confederale proviamo a prenderci cura della memoria, per moltiplicare gli anticorpi di cui c’è tanto bisogno. Servono corsi di formazione obbligatoria nelle aziende su storia e punti oscuri delle stragi; un’ora delle nostre assemblee dovremmo dedicarla a questo".

E Rosaria Manzo, presidente dell’associazione dei parenti delle vittime, lamenta: "Sono state riaperte le indagini sulla strage, ma come associazione non abbiamo avuto notizie. Sicuramente non è stato messo ancora un punto: stiamo cercando i mandanti, perché è abbastanza chiaro il perché della strage, non il chi".