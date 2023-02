Strage del 2 agosto, ex Nar in aula Bonaccini e Lepore testimonieranno

Era in tribunale Luigi Ciavardini, ma non è entrato nell’aula dove era in corso l’udienza del processo che lo vede imputato, assieme Vincenzo Vinciguerra, per falsa testimonianza aggravata. L’ex Nar già condannato per la strage alla stazione del 2 agosto 1980 e l’ex esponente di Ordine nuovo e Avanguardia nazionale per l’accusa (il pm è Antonello Gustapane) sarebbero stati reticenti e avrebbero rilasciato alcune dichiarazioni non veritiere nell’ambito del processo di primo grado che ha portato alla condanna all’ergastolo dell’ex Nar Gilberto Cavallini, considerato uno degli autori della strage del 2 agosto 1980. Ieri, nel corso di questo procedimento, è stata sentita Cecilia Loreti, all’epoca fidanzata di Marco Pizzari, ucciso dai Nar perché ritenuto un delatore, che ha riferito degli spostamenti di Ciavardini in Veneto nei giorni precedenti alla strage e su alcune dichiarazioni in merito all’omicidio del giudice Mario Amato. Oltre a Loreti è stato sentito anche un investigatore del Ros. Per quanto riguarda Massimo Sparti, anche lui imputato per falsa testimonianza, ma morto a Roma a gennaio, l’avvocato Andrea Speranzoni, che fa parte del pool di legali dei familiari delle vittime, ha presentato una lunga memoria alla giudice Gilda Del Borrello chiedendole di dichiarare estinto il procedimento nei suoi confronti esclusivamente per morte del reo, ma non sulla base del comma 2 dell’articolo 129 del Codice di procedura penale. In sostanza, i legali di parte civile chiedono che Massimo Sparti "non venga dichiarato innocente". La giudice si è riservata di decidere entro 60 giorni.

Nella prossima udienza, fissata per il 13 marzo, testimonieranno, su richiesta dei legali di parte civile, il sindaco Matteo Lepore, in rappresentanza del Comune, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e una quarantina di familiari delle vittime.

n. t.