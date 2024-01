Strage del Pilastro, la cerimonia: "Lottiamo ancora per la verità. E la caserma sarà un bel presidio"

Sono passati 33 anni dalla strage del Pilastro. Da quando le vite dei giovanissimi carabinieri Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini furono spezzate dai colpi di arma da fuoco dei fratelli Savi. Dalla banda della Uno bianca. Alla commemorazione in via Casini, al Pilastro, al cippo che ricorda il punto dove caddero i tre militari, come ogni anno anche ieri erano presenti i loro parenti, così come i rappresentanti dell’Arma – compresi il comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, Maurizio Stefanizzi, che ha deposto una corona d’alloro e fiori ai piedi del cippo, il comandante della Legione Emilia-Romagna Massimo Zuccher e il comandante provinciale di Bologna, Ettore Bramato – e delle autorità cittadine e non solo, in primis il sindaco Matteo Lepore. Per un saluto e un abbraccio ai familiari delle vittime sono giunti anche il viceministro Galeazzo Bignami e i parlamentari Marco Lisei (Fd’I) e Andrea De Maria (Pd).

Presente naturalmente Rosanna Zecchi, moglie di Primo e presidente dell’associazione dei familiari delle vittime: "È indubbio che vogliamo sapere la verità – dice riferendosi alla nuova inchiesta sui delitti della Uno bianca aperta dalla Procura –. Se per caso c’è qualcos’altro, ne prenderemo atto. La nostra preoccupazione è che i detenuti escano dal carcere, e lo facciamo in difesa della società civile perché loro non si sono mai pentiti".

Dopo la messa in una stipata chiesa di Santa Caterina, è stata letta la motivazione della Medaglia d’oro al Valor civile alla memoria ai tre carabinieri. Poi, il nutrito corteo si è spostato pochi metri più giù, ad ammirare la nuovissima caserma dei carabinieri, presto operativa. "Abbiamo voluto fare una pre-inaugurazione perché avevamo preso l’impegno di far vedere ai familiari delle vittime questo lavoro, una delle caserme più belle del Paese", spiega il sindaco Lepore, giunto all’ingresso della struttura con al braccio l’anziana madre di Otello Stefanini. Sulla nuova inchiesta in corso sui delitti della Uno bianca, riflette: "Ci affidiamo al lavoro della magistratura. Ci aspettiamo molto, con i familiari per anni abbiamo lottato affinché venisse fatta piena luce e credo che piena luce sarà fatta".

