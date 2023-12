Strage del Salvemini, 33 anni dopo. Le celebrazioni per le vittime

Giornata centrale, domani a Casalecchio, per le celebrazioni del 33esimo anniversario della strage del Salvemini. Nel denso programma di iniziative di ricordo e riflessione relativo alla tragedia che il 6 dicembre 1990 provocò la morte di dodici studenti e il ferimento di oltre ottanta persone è quello di domani ad assumere il significato più importante con il focus sulla nuova e la vecchia sede dell’istituto tecnico commerciale e il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse. Si inizia alle 8 nella sede di via Pertini con l’ultimo incontro del ciclo di testimonianze degli ex studenti sopravvissuti alla strage svolto nel mese di novembre con gli studenti delle classi prime. In contemporanea in aula si svolge la rassegna video di uno fra i video Al di là dei muri, Il Messaggio, Le cose che sei, I Ragazzi del Salvemini. Altre classi saranno impegnati nell’apprendimento di pratiche di primo soccorso con le classi seconde nell’ambito del progetto "Mani che ridanno la vita" in collaborazione con i sanitari del 118, la Croce Rossa Italiana, IRC Italian Resuscitation Council e il supporto degli istruttori volontari operanti su tutto il territorio della provincia di Bologna.

Alle 9 la cerimonia di consegna al sindaco di Casalecchio e ai rappresentanti dell’Associazione vittime del Salvemini del manifesto "6 dicembre" realizzato dall’illustratrice Sara Colaone con parole composte della classe Prima F coordinata dal prof. Edoardo Necchio. A seguire la partenza del corteo di studenti, familiari e autorità verso la Casa della solidarietà. Qui alle 10,30 si svolgerà la cerimonia ufficiale di commemorazione alla presenza delle autorità, con la deposizione dei fiori, la rappresentanza dei Comuni di residenza delle vittime e l’accompagnamento al transito nell’aula della memoria col suono dell’arpa di Alex Mosconi.