Strage di animali selvatici in strada: "Le auto sfrecciano a tutta birra"

"È una strage. Una strage continua di animali selvatici. Non passa giorno che un esemplare non finisca sotto le ruote di una delle tante autovetture che qui sfrecciano a tutta birra. Alcuni giorni fa la brutta sorte è toccata a un bell’esemplare di istrice. Probabilmente una femmina, dato che al suo fianco è morto anche un cucciolo. Una settimana prima, triste fine anche per un esemplare di capriolo di almeno 40 chili". È un bollettino di guerra quello che recita Alessandro Penzo, che in via Puglie a Crespellano gestisce il bed and breakfast Borgo degli Ulivi.

"Questa strada che collega Pragatto di Crespellano al borgo storico di Oliveto a Monteveglio – racconta Penzo – una volta era una cavedagna, una strada sterrata. E anche adesso, che è asfaltata, non ha certo cambiato la sua capacità. È solo più larga di qualche centimetro. Ma quanti la percorrono in automobile di questo pare che non si rendano conto. Arrivano sempre a tutta velocità. Per ora ci rimettono gli animali selvatici che popolano queste nostre campagne. Ma quando ci scapperà il morto umano?". E i dissuasori, i rallentatori di velocità? "Secondo il Codice della strada – risponde Penzo – si possono montare solo in zone abitate. Qui, no. Non è una zona residenziale". È vero, c’è molta campagna attorno al Borgo degli Ulivi, ma pare che la zona sia molto affollata.

"Soprattutto di turisti – rivela Penzo – dalla primavera all’autunno le nostre stanze, come quelle di tante altre strutture ricettive disseminate sulle colline tra Crespellano, Monteveglio, Savigno, Castello di Serravalle e Bazzano, sono sempre strapiene di australiani, neozelandesi e nordamericani". Non sono affatto incoraggianti i dati sui recuperi nel 2023 delle carcasse di animali selvatici, effettuati dalla Polizia Locale della Città Metropolitana nei comuni dell’Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia. Sono state 159. Il numero più alto è stato prelevato sul territorio di Valsamoggia: ben 71 animali uccisi nel 2023 sul suo vasto territorio collinare. Al secondo posto c’è Sasso Marconi con 29 carcasse recuperate. A Zola Predosa sono state 22, mentre a Monte San Pietro 21. Solo 16 gli animali selvatici uccisi sul ristretto territorio di Casalecchio. "La maggior parte dei capi morti raccolti – si legge in una nota della Città Metropolitana – sono ungulati: cinghiali (molti), caprioli, daini e (pochi) cervi. In parte anche altri mammiferi minori come volpi, istrici, tassi e qualche specie protetta come lupi (pochi pochi) e ricci".

Nicodemo Mele