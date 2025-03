Strage di auto in sosta. Quattro vandali nei guai

Diciassette auto vandalizzate nella notte. E quattro uomini denunciati dalla polizia, perché sospettati di entrarci qualcosa con quei danni (con annessi furti). È una strage silenziosa quella notturna delle macchine in sosta, che colpisce soprattutto le auto parcheggiate in zona Bolognina e nei pressi della stazione. Per questo la polizia ha organizzato dei servizi ad hoc in borghese, tesi proprio a individuare gli autori di questi raid, che portano un bottino misero a chi li commette e grossi danni ai proprietari delle vetture.

In questo contesto, dopo l’espulsione, due giorni fa, di un ventiduenne albanese che aveva danneggiato 11 auto in zona Corticella, l’altra notte sono finite nei guai altre quattro persone, denunciate tre per ricettazione e porto d’armi, una per furto aggravato, porto d’armi.

Nel dettaglio, i primi tre soggetti sono stati bloccati dagli agenti del commissariato Due Torri San Francesco in tre circostanze distinte tra via Gramsci e via Milazzo. Alle 20,30 un ventisettenne è stato controllato in via Gramsci: aveva con sé un coltello di 21 centimetri e il portafogli di una ragazza, che ne aveva denunciato la mattina il furto. Anche questo, avvenuto rompendo il vetro dell’auto della giovane, lasciata in sosta nella stessa via Gramsci. Due ore dopo, in via Milazzo è stato fermato un quarantunenne albanese, che si aggirava con una torcia tra le macchine. Aveva nello zaino un pc portatile, di cui non ha saputo giustificare il possesso (l’uomo risponde anche di minaccia a pubblico ufficiale). Alle 3 poi, nella stessa strada, il ventitrenne di Reggio - già denunciato tre giorni fa per lo stesso motivo - è stato beccato di nuovo con un cacciavite e un paio di Nike nuove di pacca: anche queste, risultate poi rubate in una macchina in sosta in via Gramsci. Infine, la polizia è intervenuta di nuovo anche in zona Fiera. alle 21,50, un cittadino ha segnalato alla centrale operativa un uomo che stava sfondando delle macchine; poco dopo, stessa segnalazione da via Stalingrado. Tra le due strade gli agenti hanno contato 15 auto danneggiate. Questa volta, il trentottenne è stato visto in azione da una delle vittime e riconosciuto dal residente di via Parri. Aveva anche dei tagli alle mani. Ed è stato denunciato per furto aggravato.

"Giusto comunicare questi risultati – le parole dell’assessore alla Sicurezza Matilde Madrid –, sia per tranquillizzare i cittadini, ma speriamo che anche gli autori di questi reati capiscano che hanno il fiato sul collo. Nell’ultima settimana sono iniziati interventi anche con individuazione tramite telecamere di videosorveglianza. Ad aprile, conferma Madrid, "uscirà il bando per i risarcimenti". "Accogliamo con favore la notizia, grazie all’ausilio delle videocamere di sorveglianza – spiegano da Fratelli d’Italia –. Questo dimostra chiaramente che un maggiore investimento in sistemi di videosorveglianza può essere un valido supporto per le forze dell’ordine, che ringraziamo per l’ottimo lavoro sul campo. Se da un lato poi riteniamo positivo il bando per il rimborso dei danni, dall’altro resta lo sconforto per i cittadini, che subiscono una perdita economica e vivono nell’insicurezza".