Bologna, 2 agosto 2020 - Bologna non dimentica. Nonostante il Covid e il corteo che, per motivi di sicurezza, per la prima volta non si farà. La commemorazione per il quarantennale della strage del 2 agosto, malgrado le mascherine, sarà comunque speciale. Tra maratone social degli ’artisti del 2 agosto’ con Ligabue, gli Stadio, Luca Carboni, Milena Gabanelli, Giorgio Diritti, Carlo Lucarelli e Paolo Fresu, dalle 10.45 sui canali social dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, e collegamenti in streaming alla stazione.

Il giorno del dolore inizierà in piazza Maggiore: mille posti, tutti prenotati. E non mancano le polemiche, dal corteo non autorizzato degli antagonisti alla contro-manifestazione revisionista in piazza Carducci organizzata dall’ex An Massimiliano Mazzanti. Le celebrazioni cominciano alle 9, nel cortile d’onore di Palazzo d’Accursio, dove il sindaco Virginio Merola incontrerà l’Associazione dei familiari delle vittime della strage con il viceministro dell’Interno Vito Crimi. Alle 10, l’intervento di Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione familiari vittime, mentre alle 10.25 risuonerà il fischio del treno in collegamento streaming con la stazione, poi il minuto di silenzio in memoria delle 85 vittime.

Subito dopo, gli interventi di Merola e della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (giunta ieri in città, dove ha cenato al ristorante ‘Bitone’ con Merola e il cardinal Zuppi).

Sul maxi schermo del cinema, alle 11.15, viene trasmessa la deposizione delle corone e poi sarà scoperta la targa che intitola la stazione alle vittime della strage del 2 agosto 1980. "Un primo passo" ha detto Bolognesi, che sta insistendo per cambiare il nome anche sui biglietti ferroviari. Alle 11.45 sul primo binario vengono deposte le corone al cippo che ricorda il sacrificio del ferroviere Silver Sirotti, mentre alle 12, dal Piazzale Est, parte il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro in ricordo delle vittime degli attentati ai treni Italicus e 904. Alle 12, nella sede Cotabo di via Stalingrado 61, il ricordo dei tassisti morti il 2 agosto 1980.

Alle 11.30, la messa del cardinale Matteo Zuppi nella Chiesa di San Benedetto in via dell’Indipendenza 64. Infine, il concerto in piazza (con distanziamento e mascherine) alle 21.15 in Piazza Maggiore che chiude il ’Concorso Internazionale di Composizione 2 Agosto’ con l’orchestra del Comunale diretta da Asher Fisch. In apertura, si eseguirà ’Non devi dimenticare’ di Ennio Morricone. Poi il docu-film ’Codice Bologna 1980-2020’ di Paolo Fiore Angelini.