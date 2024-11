Strage di Bologna, processo in Cassazione di Cavallini: c’è la data

Bologna, 19 novembre 2024 – È stata fissata al prossimo 15 di gennaio la prima udienza per il processo in Cassazione dell’ex Nar Gilberto Cavallini, già condannato nei due gradi precedenti all’ergastolo per concorso nella strage alla stazione del 2 agosto 1980.

Il 27 settembre del 2023 la Corte d’Assise d’Appello, dopo sette ore di camera di consiglio, aveva confermato la sentenza espressa già in primo grado per l’uomo considerato, assieme a Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Paolo Bellini (per quest’ultimo però manca l’ultimo grado di giudizio, dopo le condanne all’ergastolo in primo grado e in appello) uno degli autori materiali della strage di Bologna, costata la vita a 85 persone.