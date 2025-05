Strage di Suviana, tredici mesi dopo. Sono cinque gli indagati iscritti. Ora via all’accertamento irripetibile

Ci è voluto più di un anno. Tredici mesi precisi, per l’esattezza. Ma ora il fascicolo della Procura di Bologna non è più contro ignoti. Sono cinque gli iscritti al registro degli indagati per la strage di Suviana, cinque le persone fisiche sotto inchiesta a vario titolo per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose. L’iscrizione è un atto dovuto in vista degli accertamenti irripetibili da parte dei tecnici, ormai in partenza dopo l’ok della Procura.

Gli avvisi di garanzia consentono agli indagati, infatti, di nominare dei propri consulenti e prendere parte agli accertamenti nel sito di Bargi. Qui, il 9 aprile 2024, sette persone persero la vita, inghiottite da un inferno di acqua e fuoco sotto il lago di Suviana: tutti tecnici altamente specializzati, impegnati quel giorno nel collaudo del secondo gruppo. Rimasero uccisi Adriano Scandellari, 57 anni, di Ponte San Nicolò (Padova); Paolo Casiraghi, milanese di 59 anni; Alessandro D’Andrea, 37 anni, originario di Forcoli (Pisa); Vincenzo Garzillo, napoletano di 68 anni; Pavel Petronel Tanase, 45 anni, romeno, residente nel Torinese; Mario Pisani, tarantino di 64 anni; e Vincenzo Franchina, messinese di 35 anni. Otto i feriti, tra loro tre ragazzi dell’Appennino bolognese: Leonardo Raffreddato, di Camugnano, Nicholas Bernardini, di Gaggio Montano, e Jonathan Andrisano, di Castiglione.

A metà del mese scorso, era arrivato l’atto del rinnovo della consulenza tecnica, con il verbale di prosecuzione dell’incarico per la consulenza tecnica firmato dal procuratore della Repubblica aggiunto Morena Plazzi e dai sostituti procuratori Flavio Lazzarini e Michela Guidi.

A esplodere è stata la turbina numero due della centrale Enel Green Power di Bargi mentre veniva sottoposta a un collaudo, al nono piano sottoterra della centrale, a circa 60 metri di profondità. A un tratto qualcosa è andato storto, un alternatore da 150 tonnellate si è sbilanciato. Una macchina enorme, capace di viaggiare a 370 giri al minuto grazie a cuscinetti a olio, ha iniziato a vibrare, tanto da finire fuori asse. Una scintilla ha innescato l’esplosione. È questo lo scenario più probabile per ricostruire il disastro.

Ma toccherà appunto ai tecnici ora stabilirlo, con immersioni ad hoc per recuperare parti di impianto con i ’cervelli elettronici’. Al momento, la centrale è praticabile fino al piano meno - 5, bisognerà svuotare gli altri (dal -6 in giù).

I familiari delle vittime hanno lanciato vari appelli, anche di recente, perché si arrivi a ricostruire quanto accaduto e sia fatta giustizia.