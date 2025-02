Strage di Ustica, continuano le polemiche. Alegi: "Basta accuse, ora un dibattito pubblico"

Daria Bonfietti, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica, aveva attaccato Tg1 Libri per aver recensito ‘Uscire dal labirinto. Ustica dalla A alla Z’, a cura di Gregory Alegi. "Sono scandalizzata che sulla tv pubblica si sia dato spazio a un volume che continua a sostenere la tesi della bomba a bordo come causa della tragedia di Ustica – si era lamentata –. Non si tratta di discutere la libertà di informazione, ma di denunciare che il servizio pubblico dia spazio e credibilità a una operazione contro la verità utilizzando argomentazioni false".

L’autore Gregory Alegi ora ribatte che lo scandalo è che "le 400 voci scientifiche scritte da 25 specialisti, compresi molti professori universitari, siano ridotte a uno slogan ‘pro-bomba’. Basta sfogliare il libro per trovare le voci dedicate all’abbattimento con un missile, alla ‘quasi collisione’ e persino al ruolo degli Ufo trattato dal giudice Priore".

Alegi aggiunge che, "così facendo, si delegittima l’onestà intellettuale dei giudici penali che hanno assolto nel merito. Il libro riferisce l’esito di tutti questi procedimenti, così come di quelli civili e dei cospicui risarcimenti da essi scaturiti. Negare questa impostazione trasparente è fuorviante e offensivo".

Infine, l’autore di ’Uscire dal labirinto’ ci tiene a "rinnovare l’invito a un pubblico dibattito, con moderatori neutri".