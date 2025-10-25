Strage di Ustica, gelo col governo. Atti e memoria, Bonfietti all’attacco. Giovanardi: "Sono indignato"

La ricerca della verità continua anche attraverso la storia. Con l’auspicio che il governo dia impulso alla direttiva Renzi sulla desecretazione degli atti e "il ministero dell’Istruzione riprenda un corretto rapporto con le scuole per fare memoria". Non è morbida con l’esecutivo Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica. E poco prima dell’inizio del convegno (al via ieri e continua oggi) nella Sala Anziani di Palazzo d’Accursio, “La strage di Ustica. Storicizzare l’inconfessabile abbattimento di un aereo civile”, organizzato dalla Fondazione Museo per la Memoria di Ustica e curato dallo storico Luca Alessandrini, insiste sulla necessità di fare luce anche sui tanti tasselli di verità mancanti.

L’iniziativa intende approfondire e precisare il contesto storico e politico in cui è avvenuto l’abbattimento del volo civile del Dc-9 Itavia il 27 giugno 1980 che provocò 81 vittime, e le successive reazioni, sia sul piano politico nazionale che nel quadro delle relazioni internazionali. Il convegno nasce da una specifica attenzione alla disciplina storica da parte dell’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, che ha promosso – insieme con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna – la creazione della Fondazione Museo per la Memoria di Ustica, istituita nell’autunno 2024. Presenti all’apertura, oltre a Bonfietti, anche l’assessore alla Cultura, Daniele Del Pozzo, l’assessore alla Scuola Daniele Ara, il presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri ed Elena Pirazzoli della Fondazione museo per la Memoria di Ustica. Nel corso del convegno, tanti interventi di studiosi e studiose di storia contemporanea e relazioni internazionali (con particolare attenzione alla politica francese e a quella statunitense) e tanti esperti. Tra gli ospiti, ieri, anche Giuliano Amato, già presidente del Consiglio e della Corte Costituzionale.

Per Bonfietti "è importante capire che la verità giudiziaria in parte esiste, il Dc-9 venne abbattuto nell’ambito di un episodio di guerra aerea. Ma mancano ancora gli autori materiali. La magistratura non riesce a trovare ancora chi ha potuto abbattere un aereo civile in tempo di pace – sospira –. Pensate che Paese che siamo...".

Di tutt’altro avviso, nonostante l’ultima richiesta di archiviazione della Procura di Roma che conferma lo scenario di battaglia aerea, l’ex ministro Carlo Giovanardi: "Sono indignato che Bonfietti continui a parlare di guerra aerea che è solo fantascienza. È stato accertato a tutti i livelli giudiziario, politico, parlamentare, internazionale e tecnico che il Dc-9 venne disintegrato a causa dell’esplosione di una bomba collocata nella toilette dell’aereo". La presidente dell’Associazione parenti delle vittime, comunque, non molla: "La nostra battaglia continua in tanti modi, anche facendo molte iniziative" come questa. Bonfietti fa poi riferimento al governo: "La ricerca della verità è una parola grossa, non credo che c’entri il governo direttamente, ma che c’entrino le attività che anche questo governo dovrebbe seguire con più attenzione". Infine, precisa: "Oggi (ieri, ndr) faccio fatica a fare commenti perché proprio in questo momento c’è una riunione del comitato consultivo presso la presidenza del Consiglio per l’applicazione della direttiva Renzi. Che, al momento, è applicata poco e male per colpa degli uomini e delle donne delle amministrazioni dello Stato che non consegnano e non trovano materiale da consegnare come la legge prevederebbe". Bonfietti, infine, punta il dito sul ministero dell’Istruzione: "Negli anni esisteva un rapporto fra tutte le associazioni stragi e il ministero per instaurare un rapporto corretto con le scuole per fare memoria. Purtroppo tutto questo da tempo non sta più funzionando, non riuscendo a progettare nuove iniziative".

Sulla stessa linea Daniele Ara, assessore alla Scuola: "Siamo preoccupati, perché sappiamo che la memoria civile del nostro Paese non è condivisa. Abbiamo notato, diciamo così, un raffreddamento da parte del governo sui temi della memoria, ma arrivare alla verità su Ustica è il termometro della qualità di una democrazia".

Rosalba Carbutti