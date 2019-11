Bologna, 30 novembre 2019 - Le ipotesi di reato sono macigni: minacce a un giudice e accesso abusivo al suo telefono. Peggio ancora se l’accusato è un giornalista e la vittima è il presidente della Corte che sta celebrando il processo a Gilberto Cavallini, imputato della strage alla stazione del 2 agosto 1980. Una vicenda con molti punti da chiarire, che inizia il 18 ottobre da una telefonata. Quella che il giornalista del Secolo d’Italia, Silvio Leoni, fa a un altro Leoni (non sono parenti): Michele, che di professione fa il giudice e all’inizio del prossimo anno, con i colleghi dell’Assise, sarà chiamato ad esprimersi sulla responsabilità o meno dell’ex Nar nella strage di 39 anni fa.

L’obiettivo di Leoni (il giornalista) è ottenere da Leoni (il giudice) un’intervista sulla perizia di Maria Fresu, quella che molti hanno già definito l’86esima vittima della strage. Sono giorni, quelli, in cui si dibatte sui risultati del Dna, anticipati da qualche organo di stampa ancor prima del deposito. La risposta del giudice è però lapidaria: nessuna intervista, c’è un processo in corso. Saluti.

«Una telefonata – spiega il cronista del Secolo che si dice sconvolto per «accuse prive di fondamento» – che sarà durata 8-10 secondi». Dopo il click, dall’apparecchio di quest’ultimo parte un messaggio whatsapp: «Gentile presidente, la volevo ringraziare della sua risposta cortese. Professionalmente può dispiacermi che lei non mi abbia rilasciato dichiarazioni sul processo, umanamente, tuttavia, devo dirle che sono felice che non lo abbia fatto». Poi l’aggiunta: «La Giustizia ha bisogno di persone come lei. Vengo da una vecchia famiglia di magistrati e sono cresciuto nel mito di una magistratura sopra ogni cosa. Le riconosco il merito di gestire questa vicenda con grande equidistanza». Infine i saluti: «Spero di incontrarla per un caffè, quando sarà concluso il processo». E a quel testo, racconta ora il cronista, «il presidente mi ha risposto con un grazie».

Passano i giorni, si arriva al 30 ottobre quando da Bologna viene inviata alla procura di Ancona, competente per i magistrati, un’informativa dell’Arma dove si parla di «fondato motivo» di ritenere che il cronista si «sia procurato illecitamente il numero di telefono e i dati identificativi del magistrato». Nella stessa si cita un altro episodio legato al giudice: il danneggiamento, ad opera di ignoti, dello specchietto della sua auto. Fatto accaduto il 19 ottobre. «Nell’informativa – conferma l’avvocato Paolo Palleschi che difende il cronista con il collega Valerio Cutonilli – veniva richiamata la querela sporta dal giudice, contro ignoti, per il danneggiamento dell’auto. Incidentalmente e fugacemente, poi, nella stessa si riferivano i sospetti, formulati in maniera sfumata e generica, nutriti dall’alto magistrato circa possibili intrusioni sul cellulare». Strana, cioè, quella telefonata ricevuta, poi come era riuscito il cronista ad avere il numero di Leoni? Dubbi e sospetti, punto.

Il 6 novembre, il pm Irene Bilotta dispone una perquisizione personale e dell’abitazione romana di Leoni (Silvio), iscrivendolo per i reati 612 e 615 ter: essersi, cioè, abusivamente introdotto nel telefono del giudice e avergli inviato un messaggio nel quale «faceva riferimento in modo insistente e intimidatorio al processo», «pretendendo dichiarazioni sulle valutazioni del magistrato». L’8 il cellulare del cronista finisce sotto sequestro, ieri poi la discussione al Riesame contro quel provvedimento. Ricorso accolto. «Ma poi in serata – chiude l’avvocato Palleschi – ci siamo trovati un nuovo decreto di sequestro del pm». Dove spunta un nuovo, inquietante, elemento: un’altra telefonata «intimidatoria» ricevuta dal giudice. Questa volta «da ignoti». L’indagine continua.