Strage, i familiari delle vittime. Lambertini nuovo presidente: "Coltiveremo la memoria"

di Mariateresa Mastromarino

"Raccolgo il testimone in continuità con tutto ciò che Paolo Bolognesi ha fatto in questi anni. E mi metterò a disposizione per fare in modo che non venga mai meno la memoria". Dopo il 2 agosto, Paolo Lambertini diventerà ufficialmente il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna, attentato in cui 14enne perse la madre Mirella Fornasari, una delle ’ragazze della Cigar’. Il suo impegno, dopo dieci anni di vicepresidenza, seguirà le orme del "punto di riferimento" che lo ha preceduto.

Lambertini, come si sente?

"Emozionato, anche alla luce della sentenza definitiva, che è stata l’occasione perfetta per annunciare questo cambio".

Che obiettivi si pone?

"Mettermi a disposizione e coltivare la memoria, seguendo il percorso tracciato da Paolo. Che non deve sparire, perché è una memoria storica".

Quali saranno i suoi primi passi?

"Mi preme sottolineare che ora non c’è più spazio per giocare sui dubbi, che non ci sono più: in tanti hanno alzato un polverone per creare confusione. Ora dobbiamo consolidare questa sentenza, che è qualcosa di straordinario, frutto non solo dell’associazione, ma anche di un contesto e convergenze positive. La verità c’è e ora non c’è più margine per i dubbi".

Poi?

"Vorrei continuare un lavoro di ricerca, ampliando il punto di vista, quindi non guardando solo la strage del 2 agosto 1980, ma considerando l’attentato all’interno di una strategia più larga collegata ad altre stragi".

A quali?

"Il 2 agosto fa parte di un sistema complesso, come dimostrano le sentenze, di servizi deviati e sistemi di criminalità, dalla mafia ai possibili legami con l’omicidio di Piersanti Mattarella o le indagini che stava facendo Giovanni Falcone alla sua morte".

Alla cerimonia del 2 agosto sono tutti benvenuti?

"Certo. Che venga la presidente Meloni o il ministro, sono tutti benvenuti. Chiunque venga, è fondamentale che arrivi con la massima onestà e trasparenza, non solo con l’idea di apparire, ma di testimoniare e dare risposta nel momento del bisogno, come sulla Legge 206 sui feriti e i risarcimenti. E dopo 45 anni, è giunto il momento di fare un passo in avanti, anche con le parole: forse renderebbe il nostro Stato un po’ più sano".