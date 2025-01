Strage, il parere della Procura generale: "Stop alla semilibertà per Cavallini"

La Procura generale di Bologna, come prevedibile, ha chiesto l’inasprimento del regime detentivo di Gilberto Cavallini, alla luce della condanna definitiva all’ergastolo per la strage in stazione del 2 agosto 1980, stabilita mercoledì scorso dalla Cassazione. Per il momento, però, la misura permane, dato che l’ultima parola deve essere quella del magistrato di Sorveglianza di Spoleto (Cavallini è detenuto a Terni). La decisione è attesa a giorni.

L’ex Nar, oggi settantaduenne, è in carcere dal 1983 e dal 2017 gode del regime di semilibertà. Regime rimasto invariato dopo le condanne di primo e secondo grado per la bomba in stazione. Ma ora il sostituto procuratore generale Antonietta Di Taranto ritiene "inesistenti" le "condizioni di prosecuzione della misura alternativa" ed evidenzia come "il reato per il quale l’imputato ha riportato sentenza definitiva, più grave di quello considerato alla sentenza di primo grado (quando fu condannato per strage comune, poi in appello mutata in strage politica e così rimasto in Cassazione, ndr), non sembra poter essere considerato espressione della medesima pericolosità oggetto di valutazione al momento dell’ammissione del Cavallini alla misura in corso, apprezzata al momento delle precedenti condanne, nessuna delle quali, pur relative a reati gravissimi (omicidi, attentati per finalità terroristiche o di eversione, partecipazione a bande armate), possono essere equiparate all’apporto consapevolmente fornito per il compimento di una strage che ha causato 85 vittime".

Inoltre, i colpevoli di reati per finalità di terrorismo o di eversione per legge non possono disporre di misure alternative alla detenzione come la semilibertà.

Ora dunque la palla passa al magistrato di Sorveglianza umbro. "La richiesta della Procura generale è coerente con la linea tenuta finora – commenta l’avvocato Gabriele Bordoni, che difende Cavallini –. Ma noi ci auguriamo che la Sorveglianza prenda la propria decisione indipendentemente dal reato contestato, per di più relativo a fatti di 45 anni fa, e valuti, come farebbe in qualsiasi altro caso, la condotta mantenuta da una persona detenuta dal 1983, mantenendo quindi la misura alternativa in corso ora".

L‘ex terrorista, prima di mercoledì scorso, stava già scontando otto ergastoli. La condanna definitiva lo ritiene responsabile della strage che causò 85 vittime e oltre 200 feriti, "quarto uomo" con gli altri Nar Francesca Mambro, Giusva Fioravanti e Luigi Ciavardini, tutti con condanne in giudicato. Si attende la Cassazione per Paolo Bellini, ex di Avanguardia nazionale, condannato all’ergastolo in due gradi di giudizio.

Federica Orlandi