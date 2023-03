Strage, in aula i parenti delle vittime

Lacrime, dolori mai sepolti tornati a galla e duri j’accuse ieri nell’aula 11 del tribunale di via Farini, al processo per falsa testimonianza aggravata nei confronti dell’ex Nar ed esecutore materiale della strage del 2 agosto 1980 Luigi Ciavardini e di Vincenzo Vinciguerra, ex esponente di Ordine nuovo e di Avanguardia Nazionale. Entrambi rispondono di essere stati reticenti e avere rilasciato dichiarazioni non veritiere al processo di primo grado che ha portato alla condanna all’ergastolo dell’ex Nar Gilberto Cavallini, "quarto uomo" della bomba in stazione. Diverse parti civili si sono susseguite sul banco dei testimoni per raccontare come le loro vite, stravolte dalla strage in quanto vittime dirette della bomba o perché nell’esplosione hanno perso una o più persone care, hanno ribadito con forza il loro "diritto alla verità". Chi a sette anni ha atteso invano che il papà ferroviere lo andasse a prendere al campo estivo, quel sabato; chi a 14 ha perso improvvisamente la mamma. E Marina Gamberini, protagonista di una delle foto simbolo della strage, in cui spicca il suo volto mentre urla su una barella trasportata dai soccorritori tra le macerie, ha ripercorso quelle ore di "buio e terrore, in cui avevo capito che ero alla fine e pregavo arrivasse in fretta, disperandomi a vent’anni di non poter più realizzare i miei sogni e di non rivedere più la mia famiglia".

Al banco anche Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della strage. "In passato Ciavardini ha detto di essere l’86esima vittima e questa è una presa in giro clamorosa. Dietro la strage c’era ben altro che i Nar e Terza Posizione, c’è stato un potere politico che ha permesso queste schifezze. Per il depistaggio della pista palestinese è stata fatta una bicamerale: un depistaggio istituzionale voluto". Slittate invece al 19 maggio le testimonianze del sindaco Matteo Lepore e del governatore Stefano Bonaccini, in rappresentanza di Comune e Regione, posticipate a causa di un legittimo impedimento dell’avvocato difensore di Luigi Ciavardini.

Federica Orlandi