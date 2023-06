Strage, la Procura generale smonta la difesa "Documenti chiari: i palestinesi non c’entrano"

L’ennesima pietra tombale sulla pista palestinese per la strage di Bologna – e dunque le posizioni a riguardo della difesa di Gilberto Cavallini, ora rappresentato d’ufficio dall’avvocato Nicoletta Macrì – la mette la Procura generale.

È iniziata ieri la requisitoria della Procura generale, con il sostituto pg Nicola Proto, al processo davanti alla Corte d’assise d’appello sulla strage del 2 agosto 1980. Imputato è l’ex Nar condannato nel 2020 all’ergastolo come esecutore materiale della bomba in stazione. Punto per punto, la Procura ha contestato le posizioni della difesa, partendo da quella più dibattuta: la pista alternativa a quella dell’eversione nera sulle responsabilità della bomba, cioè quella palestinese o comunque internazionale. La richiesta d’appello della difesa Cavallini puntava tra le altre cose all’acquisizione di carteggi ormai desecretati tra il colonnello Stefano Giovannone, del Sismi, e il Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp), sostenendo mancassero i numeri di protocollo inerenti le missive tra il 2 luglio e il 23 settembre 1980. Ma la Procura generale ha spiegato di avere acquisito tutta la documentazione disponibile. E che questa "non solo non contenga elementi che dimostrino la validità della ‘pista palestinese’, ma anzi provi inequivocabilmente che i palestinesi qui non c’entrano nulla".

Il carteggio in questione avrebbe per fulcro la trattativa tra il Fronte e i Servizi dopo l’arresto nel 1979 in Italia dell’esponente del Fplp Abu Saleh. Trattativa in cui da Beirut si chiedeva tra l’altro che venissero rimborsate le armi sequestrate a Saleh (60.000 dollari per due lanciamissili Strela) e che venisse rinviato il suo processo d’appello, fissato per il luglio 1980. Cosa, quest’ultima, che alla fine avvenne, mentre proseguì per qualche tempo la questione dell’indennizzo dei lanciamissili, fino all’83. Dunque, conclude la Procura generale, "il Fplp non aveva interesse a piazzare una bomba in stazione". E i documenti mancanti? Semplicemente, dice il sostituto pg, non ci sarebbero mai stati, perché "il processo di Saleh era stato rinviato e non c’erano ulteriori necessità d’interlocuzione". Inoltre, a riprova dell’estraneità dei palestinesi, ci sarebbe il tono disteso con cui, a settembre, Giovannone dà conto di avere chiesto informazioni sulla nuova data per il processo d’appello a Saleh, con una disponibilità che "non sarebbe logica se si fosse trovato a trattare con i responsabili di un attentato con 85 morti". In più, un documento del giugno ’81 dello stesso colonnello, avverte le autorità di un "rischio di libertà d’azione" dei palestinesi di fronte alla mancata scarcerazione di Saleh, nonostante la "sospensione dell’attività terroristica" stabilita dal Fronte negli anni Settanta. E che si lascia intendere fosse fino a quel momento ininterrotta. Dunque, chiude Proto, "non furono i palestinesi a mettere la bomba".

E il gruppo del terrorista Carlos ’lo sciacallo’? La difesa ha tentato in tutti i gradi di giudizio di farne ammettere la testimonianza, invano. Per Proto, "tutti gli elementi sul gruppo di Carlos, sotto stretto controllo anche nel periodo del 2 agosto 1980, lo escludono da ogni responsabilità". Lo stesso vale per Thomas Kram, membro del gruppo, ma "con un ruolo di scarsissimo peso", che era in città il giorno della strage, "per altri motivi, da lui stesso imprevisti".

Proto si sofferma infine sul depistaggio del 1981 con l’operazione "Terrore sui treni" e la testimonianza di Massimo Sparti, decisiva per le condanne a Francesca Mambro e Valerio Fioravanti – "L’attendibilità delle sue dichiarazioni è ribadita in 10 sentenze definitive" –; chiude poi sui rapporti tra l’imputato e i Servizi – "Lo dimostrano i due numeri di telefono riservati trovati nella sua agenda" – e con Massimiliano Fachini e Sergio Picciafuoco. Si continua all’udienza di mercoledì prossimo.

Federica Orlandi