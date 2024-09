Strage di Marzabotto, 80 anni dopo: commemorazione con Mattarella e Steinmeier. Segui la diretta

Bologna, 29 settembre 2024 – Una domenica speciale per non dimenticare. Oggi il capo dello Stato Sergio Mattarella assieme al presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier arriverà a Marzabotto per la commemorazione a 80 anni dall’eccidio nazifascista. La giornata si apre con i ragazzi delle scuole dei comuni di Monte Sole che raccontano l’eccidio nazista. Alle 9.30 il cardinale arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi, celebrerà una messa in suffragio dei caduti. Poi i capi dello Stato incontreranno i parenti delle vittime a San Martino, borgo inizialmente risparmiato dai tedeschi, ma che poi venne colpito senza pietà il 30 settembre del 1944. L’appuntamento è fissato per le 11,30 circa. Steinmeier arriva qui per ribadire come il popolo tedesco si sia pentito di quanto accaduto non solo a Marzabotto, ma anche in altre località italiane. Deposte le corone a memoria delle vittime, i due presidenti, intorno alle 12.10 scenderanno a Marzabotto dove terranno i loro interventi sul palco nella piazza principale del paese. Terminati gli eventi della mattinata Mattarella e Steinmeier si sposteranno verso Bologna, in direzione di Palazzo Caprara, sede della prefettura: il loro arrivo nel cuore del centro storico cittadino è previsto per le 13.25.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier a Marzabotto, teatro dell'eccidio nazifascista del 1944