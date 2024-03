Strage, ok alla perizia. Analisi sul video che incastra Bellini: "Definire l’ora precisa"

Via libera alla perizia sul video del turista tedesco Harald Polzer in stazione, la mattina del 2 agosto 1980. La Corte d’Assise d’appello, presieduta dal giudice Alberto Pederiali, ha accolto la richiesta della difesa di Paolo Bellini, l’ex di Avanguardia Nazionale a processo per la bomba. I periti hanno 20 giorni di tempo per stabilire "la collocazione da cui Polzer fece le riprese quella mattina, specie quando inquadrò ’l’anonimo’" riconosciuto in primo grado dalla teste-chiave Maurizia Bonini come l’ex marito Bellini.

Il punto è questo: se le immagini furono riprese dal treno, quando il turista era ancora a bordo (come sostengono Procura generale e le parti civili), risalirebbero a pochi minuti dopo l’esplosione, poiché nel giro di mezz’ora la carrozza di Polzer fu spostata per agevolare i soccorsi al binario accanto; se invece furono fatte da terra, come ipotizzano i legali dell’imputato, potrebbero risalire a diverse ore dopo – le 12,15 o 13,15, sempre secondo i legali di Bellini, Antonio Capitella e Manfredo Fiormonti –, per cui l’imputato ha un alibi. E l’anonimo non sarebbe lui.

Cosa peraltro di nuovo ribadita dallo stesso Bellini, con veemenza, ieri mattina: "Io non sono un terrorista. La verità è una sola, ed è che io alle 9 del 2 agosto ero già a Rimini dalla mia famiglia. Il naso di quell’uomo non è il mio, la fossetta non è mia e la medaglietta d’oro non è la mia, che ne avevo una, ma l’ho persa in mare nel 1976". Bellini ha parlato per più di un’ora. "Il 2 agosto a Bologna c’era il Mossad. C’erano Thomas Kram, poi un uomo e una donna, noti esplosivisti. Lo sapeva Ugo Sisti e mi ha detto tutto, perché i palestinesi dovevano contattare mio fratello, ma lui era in ospedale e avrei dovuto sostituirlo io. Sisti però aggiunse: se son stati loro a mettere la bomba, non si faranno sentire". Difatti, lascia intendere Bellini, la telefonata non ci fu.

L’ex di Avanguardia spiega dunque come lui e il fratello avessero ricevuto "da Sisti, che stava nel gruppo di amici di Flaminio Piccoli e di altri cattolici al 100% tra cui c’erano anche Saragat, Scalfaro e Bachelet" il compito di ricucire il lodo Moro. "Mi fecero fare un giuramento al santuario di Pietralba, ho ancora il santino che ci serviva per comunicare: me ne davano uno identico, oppure con un codice per decifrare il numero cui contattarli". Lui, per conto del gruppo, doveva "fotografare i palestinesi con determinate caratteristiche fisiche a Bologna, nell’ospedale di Reggio Emilia e a Firenze", mentre Guido curava i rapporti diretti con i palestinesi. "Il Fronte popolare per la liberazione della Palestina ce l’aveva detto: o ricucite il lodo Moro e ci ridate Abu Saleh (rappresentante del Fplp arrestato nel ’79; ndr), o vi rompiamo le ossa". E chiude: "Io non sto dicendo che a fare la strage di Bologna sono stati i palestinesi, dico solo quello che ho fatto io. Con Sisti abbiamo fatto quel che c’era da fare per ricucire il lodo Moro, ma non mettevamo le bombe in stazione".

"Sappiamo che vincoli politici avesse all’epoca Piccoli – così gli avvocati dei familiari delle vittime, Speranzoni, Forti, Merluzzi e Baravelli –. Sereni per la perizia".