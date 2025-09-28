Strage, Paolo Lambertini: "Gli esecutori erano di più. E si scavi ancora sulla P2"

Paolo Lambertini, presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della Strage di Bologna del 2 agosto 1980, a che punto siamo oggi? "Le sentenze della Cassazione hanno certamente ampliato la verità. Ma abbiamo elementi che ci dicono che gli esecutori materiali non erano solo cinque. Forse, con gli elementi di oggi, Sergio Picciafuoco, che è stato assolto, verrebbe condannato. È un ipotetico sesto esecutore. Nelle intercettazioni, però, si parla di più persone. C’erano altri sicuramente".

Quanto al ruolo della P2? "Bisogna scavare per capire cosa c’era dietro la P2, qual era realmente il suo potere. La nomina di Federico Umberto D’Amato è una nomina governativa. Perché la politica lo mette lì? Perché crede in Amato e non lo conosce fino in fondo o forse c’era una forma di ricatto da parte della P2? Io credo molto in questo. Purtroppo non ho le prove, però penso che in quel periodo Gelli e la P2 avessero un potere tale da condizionare la politica".

Cosa chiedete? "Di indagare ancora. Vorremmo che si facessero ulteriori analisi su come è riuscito ad avere questo potere. Capisco che la convergenza per aprire dei processi, per i casi precedenti, sia stata magica, ma chiedo che si continui a scavare, non ci si può accontentare. Su tutta una serie di dettagli a corollario vorremmo che ci fosse ancora attenzione, che non si dicesse ‘basta, abbiamo chiuso tutto’. Andiamo avanti".

Oltre gli altri esecutori e la P2, quali sono i dettagli a cui si riferisce? "Sono molti. Basta pensare al documento Attili, che è chiaramente un ricatto, in questo caso al ministro degli Interni. Quando la figlia di Gelli viene fermata all’aeroporto con il documento di Westmoreland, nel un sottofondo nascosto della valigetta, il piano di Rinascita democratica: anche quella è una forma di ricatto. Emerge un’idea diversa di occupazione dello Stato".

Quanto alle condanne? "Ecco, come mai Mambro e Fioravanti sono fuori? Hanno fatto meno di 20 anni di carcere avendo otto e nove ergastoli. Ci può essere una spiegazione tecnica, certo, di buon senso, ma comunque si guardi alla questione è una cosa che non riusciamo a spiegare neanche ai ragazzini delle scuole, perché non è educativa. Se io ho un ergastolo, tanto vale che ne abbia otto o nove tanto pesano uguale".

Volete che si continui a indagare perché la verità sia completa. "Sì, ci piacerebbe che, nonostante oggi ci siano verità importanti, non ci si fermasse solo alla verità esigibile. Vogliamo che si mettano ulteriori tasselli. Con i tempi della giustizia naturalmente. Però non fermiamoci qua".

Quali sono le vostre speranze? "Nulla mi restituirà mia madre, ma ho cercato la verità per tutta la vita. Spesso purtroppo sento dire che la verità non si saprà mai. Invece, dietro tutto il percorso, dietro la fatica, si prova anche a superare gli ostacoli. In giro per l’Italia c’è ancora tanta gente che si interessa a questa storia. Voglio qui ricordare il giudice Mario Amato (che stava indagando sul terrorismo nero), che il 23 giugno 1980 fu ucciso alla fermata dell’autobus. Perché attorno a questa associazione ci sono istituzioni che hanno fatto la differenza. Ci sono persone che sono venute a tutte le udienze, anche in Cassazione a Roma. Io sento questa vicinanza, così abbiamo voluto rigenerare, ricostruire questa fiducia nello Stato".