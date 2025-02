Strage, parti civili pronte a reagire: "Ribatteremo al ricorso di Bellini"

"A fronte del ricorso proposto dalla difesa di Paolo Bellini, ci impegneremo per controargomentare a ogni motivo di ricorso con il consueto impegno, dedicando tutti i nostri sforzi per arrivare a un risultato positivo per i familiari delle vittime e gli enti pubblici territoriali costituiti parte civile". A dirlo, commentando il ricorso in Cassazione depositato nei giorni scorsi dagli avvocati Antonio Capitella e Manfredo Fiormonti, difensori dell’ex esponente di Avanguardia nazionale condannato in primo e secondo grado all’ergastolo per concorso nella strage del 2 agosto 1980 in stazione centrale, sono gli avvocati di parte civile Andrea Speranzoni, Alessandro Forti, Lisa Baravelli e Alessia Merluzzi.

Nel loro ricorso, Capitella e Fiormonti hanno messo in fila 18 motivi per i quali, secondo loro, la Cassazione dovrebbe annullare la sentenza che ha confermato la condanna all’ergastolo del loro assistito, attualmente detenuto in carcere a Cagliari.

Tra questi, il rigetto della richiesta di citare nuovamente come testimone la nipote di Bellini, Daniela, e delle istanze con cui i due legali avevano richiesto una perizia antropometrica e una perizia fonica sull’intercettazione ambientale nell’abitazione di Carlo Maria Maggi, e "l’aver omesso", da parte dei giudici della Corte d’appello, di accertare l’orario segnato sull’orologio indossato da una signora ripresa dietro l’anonimo ritenuto Bellini, o almeno "di accertare l’orario in cui sono state riprese le immagini nelle quali compare l’anonimo ritenuto Bellini".

Nello stesso processo sono anche stati condannati nei primi due gradi di giudizio anche l’ex capitano dei Carabinieri Piergiorgio Segatel, a sei anni per depistaggio, e l’amministratore di alcuni condomini di via Gradoli a Roma Domenico Catracchia, a quattro anni per false informazioni al pm.