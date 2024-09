Strage di polli e galline a Bologna: camion incastrato sotto un ponte e scoperchiato

Bologna, 14 settembre 2024 – Strage di polli e galline, questa notte, sotto al ponte dell’uscita 6 della tangenziale in via di Corticella. Gli animali erano trasportati da un camion che, nell’attraversare il tratto, è rimasto incastrato sotto al ponte. Il mezzo, troppo alto, si è scoperchiato: nell’impatto le gabbie che trasportava sono finite sull’asfalto e i poveri animali sono morti schiacciati.

Quelli sopravvissuti sono scappati lungo la strada, mettendo a rischio anche l’incolumità degli automobilisti che passavano di lì. L’incidente avvenuto intorno all’1,45: sul posto è intervenuta la polizia locale. È stato necessario chiudere via di Corticella dalle 5 del mattino, in entrambi i sensi di marcia, per liberare l’asse viario dalle carcasse dei poveri polli e per recuperare quelli fuggiti via.