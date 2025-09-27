Strage di Bologna, il procuratore Guido: “Silenzi e complicità dello Stato, inaccettabili”

Bologna, 27 settembre 2025 – La verità va ricercata per intero. Non possiamo accontentarci di una "verità esigibile". Lo ha detto Paolo Guido, nuovo procuratore capo di Bologna, nell'ambito dell'incontro dal titolo ‘La strage di Bologna e il diritto alla verità, aspetti sociali e giuridici’. Un incontro moderato da Rosario Di Legami, avvocato e amministratore giudiziario dei beni confiscati alla mafia.

La Strage di Bologna spiegata ai ragazzi

Dopo i saluti di Enrico Bassani, segretario generale Cisl Area Metropolitana Bolognese, è stato il turno di Anna Morelli, segretaria confederale Cisl Area Metropolitana bolognese: "Chi ha responsabilità pubbliche è chiamato a costruire il dogma della verità, i cittadini hanno diritto di conoscere la verità, senza opacità e omissioni" aggiungendo che "stiamo vivendo un'epoca di conflitto e diseguaglianza diffusa, dobbiamo difendere la democrazia". E ha ricordato che la sentenza della Cassazione 'ha messo nero su bianco la matrice fascista dell'attentato più grave della nostra storia in termini di vittime e di fatti emersi" con dietro "un pezzo importante della finanza del nostro Paese, la P2". Un accenno anche a Gaza: "Dobbiamo chiedere la fine di questo delirio e il ripristino della legalità. L'orrore di quello che stiamo vedendo, ogni vita spezzata, non può farci rimanere indifferenti. Come Cisl abbiamo lanciato una raccolta fondi con la Croce Rossa".

Il procuratore capo Paolo Guido

Poi ha preso la parola Paolo Guido: "Io sono venuto per testimoniare la presenza di un ufficio anche per la strage, ufficio che continuerà le azioni giudiziarie dovute. C'è chi diceva una frase famosa: ogni strage è una ferita collettiva che colpisce non solo chi perde la vita ma l'intero Paese. Dietro alle stragi del nostro Paese - Bologna, piazza Fontana, Capaci, via d'Amelio - ci sono silenzi e complicità, lo Stato si è fermato e ha lasciato spazio all'ombra. Sono stati documentati tradimenti, come se lo Stato avesse digerito se stesso, qualcosa di inaccettabile per un Paese democratico. Dobbiamo educarci a distinguere la verità processuale dalla verità storica. Un grande tema. Per la verità storica, non si avrà mai la certezza di quanto accaduto. Mentre la verità processuale è la più difficile da comprendere per il cittadino, è quella che viene fuori da un processo giudiziario. La verità processuale può coincidere con la verità storica, ma può anche non farlo, e dipende da elementi di prova, da come sono state fatte le indagini. Oggi parliamo di separazione delle carriere. Il processo è frutto di tante cose. La capacità di fare bene le indagini e farlo in modo imparziale, sereno, è qualcosa che il pubblico ministero è chiamato a fare. La separazione delle carriere incide anche sulla verità che si è in grado di ricostruire, storicamente e processualmente".

Ha aggiunto che "spesso ci confrontiamo con l'America, classico esempio di un Paese in cui non si attende la verità processuale. La verità emersa da inchieste dei giornalisti e un lavoro complessivo dell'intera comunità costituisce la verità storica e fa parte della storia di questo Paese". Questo in Italia manca, secondo Guido. "La magistratura oggi non ha invaso il campo della politica, ma la politica ha preteso che la magistratura scendesse in campo, perché i suoi risultati sono stati spesso usati per fare battaglia politica. E tutto questo influisce sul diritto alla verità. La verità non può avere limiti. E invece spesso ci accontentiamo di una verità esigibile". Invece, "io credo che la verità sia una sola. La verità è un diritto che va costantemente ricercato. Dirò una banalità, ma è un diritto che non invecchia negli anni".

L'assessore Madrid: Bologna resiste

L'assessore alla sicurezza e al welfare del Comune di Bologna, Matilde Madrid: "La storia della strage ha toccato la biografia di tutti, ha cambiato il modo con cui ciascuno di noi guarda a questa città e al significato che ha. La sentenza su Bellini ci ha consegnato finalmente una verità giudiziaria, difficile ma necessaria proprio per fare i conti con questo passato. Una strage che non fu solo l'opera di un gruppo eversivo fascista, ma il risultato di complicità, depistaggi, tradimenti operati all'interno dello Stato" e Madrid parla di "sgretolamento del senso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni", una "democrazia che pensavamo solida e abbiamo scoperto fragile". E aggiunge: "Hanno sbagliato città, perché gli stragisti sottovalutarono la forza della cultura democratica che innervava la città". E "i depistaggi e le menzogne hanno tentato di spezzare quella forza. Ma Bologna ha saputo resistere, grazie soprattutto ai familiari delle vittime", alle istituzioni e ai sindacati, "alla comunità che ogni anno ricorda e a quello scoppio devastante contrappone un silenzio assoluto. Silenzio che è in grado di urlare che la democrazia e la Repubblica sono vive". E ha sottolineato che "bene ha fatto il sindaco, che ha detto che non ci fermiamo alla verità giudiziaria, la sede del coordinamento sia a Bologna".

Paolo Lambertini: “Cosa c’era dietro la P2?”

"Nulla mi restituirà mia madre, ma ho cercato la verità tutta la vita". Così, con una sua frase, è stato introdotto Paolo Lambertini, neo presidente del comitato delle vittime. "Allora avevo 14 anni". Lambertini parla anche sugli aspetti giudiziari: "Le sentenze della Cassazione hanno ampliato la verità. Spesso sento dire che la verità non si saprà mai. Dietro a quel percorso, c'è anche questo, superare questi ostacoli". Ha raccontato che in giro per l'Italia c'è ancora tanta gente che si interessa a questa storia. E Lambertini ricorda "Mario Amato, che il 23 giugno 1980 fu ucciso alla fermata dell'autobus. Attorno a questa associazione, ci sono istituzioni che hanno fatto la differenza. Ci sono persone che sono venute a tutte le udienze, anche in Cassazione a Roma. Io sento questa vicinanza, quella mamma non me la restituisce nessuno ma abbiamo voluto rigenerare questa fiducia nello Stato, abbiamo cercato di ricostruire, di credere nello Stato. Mi piacerebbe che non fosse solo la verità esigibile, e che oggi, nonostante ci siano verità importanti, non ci si fermasse qui. Lo vogliamo, per una democrazia più sana, di qualità. Qual era il potere di questa P2? Cosa c'era dietro?".

La sua testimonianza viene accolta con un applauso caloroso. Chiede nuove indagini Lambertini, perché il quadro sia completo di tutti i tasselli. E poi: "Perché Mambro e Fioravanti, nonostante gli ergastoli, sono già liberi? Questo ci mette in imbarazzo anche davanti ai bambini delle scuole, è qualcosa di difficile da spiegare, è diseducativo".

Il pg di Cassazione Balsamo: “Sì a Bologna la sede del coordinamento familiari”

Antonio Balsamo, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione 'artefice' della sentenza definitiva del primo luglio scorso per Paolo Bellini: "Non vi nascondo la commozione di essere qui. Con le ultime sentenze, si e chiuso il cerchio su una vicenda che ha condizionato la nostra storia. Nel momento stesso in cui viene compiuto questo atto disumano, la città di Bologna ha dato il segno dell'umanità, diventando un esempio in Italia e nel mondo". E cita Giovanni Falcone: "Nella sua ultima inchiesta sui delitti politici, parla di stretto collegamento con la strage di Bologna". Bologna ha saputo trasformare il dolore in speranza, in ricerca della verità. A me piace moltissimo l'idea di fare a Bologna la sede del coordinamento dei familiari delle istituzioni". E aggiunge che "c'è un grandissimo bisogno di combattere la post verità".

Cisl: la strage è stata anche un'occasione di crescita collettiva

Filippo Pieri, segretario regionale Cisl Emilia-Romagna, ha ricordato le parole del procuratore capo nel giorno del suo insediamento ("la porta del mio ufficio è sempre aperta") e sottolineato la disponibilità e la collaborazione della Cisl. Ha ricordato anche la mobilitazione del sindacato subito dopo la strage, "il mondo del lavoro si è schierato con forza e con chiarezza contro la strategia della tensione. La tragedia è stata trasformata in un'occasione di crescita collettiva. L'orologio della stazione di Bologna segna sempre le 10.25. Uno dei segni di una memoria che non si deve mai spegnere ".