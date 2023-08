Strage alla stazione di Bologna, oggi il corteo. Nordio si schiera: "Matrice neofascista"

Bologna, 2 agosto 2023 – “La strage alla stazione di Bologna è una ferita aperta per tutto il Paese e solo una verità senza zone d’ombra può portare ad un’autentica giustizia. In sede giudiziaria è stata accertata la matrice neofascista della strage e ulteriori passi sono stati compiuti per ottemperare alla inderogabile ricerca di quella verità completa che la Repubblica riconosce come proprio dovere". Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, prende posizione dopo le polemiche sollevate dal presidente dell’associazione tra i familiari delle vittime, Paolo Bolognesi, che nei giorni scorsi aveva accusato lo stesso Nordio di aver "fornito un assist ai terroristi".

Il corteo marcerà lungo via Indipendenza fino al piazzale davanti alla stazione

Il programma delle celebrazioni

Tornando alle celebrazioni, oggi la città, fin dall’alba, ricorderà, a 43 anni di distanza, le 85 vittime (altre 200 persone rimasero ferite nello scoppio della bomba alla stazione centrale) di una delle pagine più nere della storia italiana. Le manifestazioni inizieranno con l’arrivo delle staffette in Montagnola.

Alle 8,20, poi, nel cortile di Palazzo d’Accursio ci sarà l’incontro delle istituzioni con i familiari delle vittime della strage. Quest’anno, in rappresentanza del governo, ci sarà il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Saranno presenti, inoltre, la segretaria del Pd, Elly Schlein, e l’attivista egiziano Patrick Zaki, tornato a Bologna la settimana scorsa dopo la grazia concessa dal presidente al-Sisi.

Alle fine degli incontri istituzionali, il corteo partirà alla volta della stazione centrale, in piazza delle Medaglie d’Oro, dove alle 10.25 in punto il triplice fischio del treno segnerà l’inizio del minuto di silenzio in ricordo delle 85 vittime. Oggi, nel giorno dell’anniversario della strage, nelle aule della Camera si voterà anche la mozione a firma del deputato dem, Andrea De Maria.

"Si sottolinea – le sue parole – il valore delle motivazioni della sentenza del processo di primo grado cosiddetto ai mandanti del processo del 2 agosto. Una sentenza che esplicita con grande nettezza il ruolo della loggia massonica P2 e di settori deviati dei servizi segreti nella organizzazione e nel finanziamento della strage, i cui autori materiali sono stati terroristi neofascisti, e ribadisce azioni di depistaggio, precedenti e successive alla strage".

Presente "come quasi tutti gli anni" alle celebrazioni, che andranno avanti tutta la giornata, anche il viceministro Galeazzo Bignami. Una commemorazione è prevista anche al Senato dove oggi il presidente Ignazio La Russa ricorderà in Aula l’anniversario. Tornando a Bologna, alle 11.15 monsignor Stefano Ottani, vicario generale per la Sinodalità, celebrerà la santa messa nella chiesa di San Benedetto. Stasera, invece, in piazza Maggiore, il tradizionale concerto del Teatro Comunale per il concorso internazionale di composizione. Bologna, come tutti gli anni da quel tragico 2 agosto 1980, ricorderà quella che è e rimarrà sempre una ferita ancora aperta.