Strage di Suviana, 5 indagati. Risarcimento Inail ai familiari di una delle vittime: appena 11mila euro. “Somma offensiva”

Bologna, 8 maggio 2025 – Cinque nomi sono stati iscritti nel registro degli indagati: tredici mesi dopo esatti dalla strage di Suviana, il fascicolo della Procura di Bologna per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose non è più contro ignoti. In quell’inferno di acqua e fuoco dovuto all’esplosione della turbina numero due della centrale idroelettrica di Bargi, nel Bolognese, rimasero uccisi sette tecnici specializzati, otto i lavoratori feriti. E ora, dopo che istituzioni, sindacati, familiari delle vittime e feriti hanno chiesto, più volte e a gran voce, che sia fatta giustizia, appellandosi agli inquirenti affinché velocizzassero, l’indagine è arrivata a una svolta e si libera del suo ’anonimato’, con gli avvisi di garanzia a cinque persone fisiche. Un atto dovuto in questa fase, per permettere agli indagati di prendere parte agli accertamenti irripetibili e di nominare un proprio consulente.

5 foto Bologna, 9 aprile 2025 - Sette morti, otto feriti, una comunità spezzata. Un anno fa, l’esplosione alla centrale Enel Green Power di Bargi, il più grande disastro sul lavoro nella storia recente di Bologna e dell’Emilia-Romagna. Sono passati 365 giorni, la centrale è ancora ferma, sott’acqua per metà. Lo resterà ancora a lungo, probabilmente. Un moloch muto di cemento e metallo in attesa di essere riattivato. I tempi del ‘risveglio’ sono ancora molto incerti, tenendo la comunità con il fiato sospeso, come in un limbo che aspetta solo la verità.

Dopo l’ok ai periti, il prossimo step sarà il recupero di parti di impianto con i ’cervelli elettronici’ con immersioni ad hoc. Erano le 15 quando, al nono piano sottoterra della centrale, a circa 60 metri di profondità, qualcosa andò storto, un alternatore da 150 tonnellate capace di viaggiare a 370 giri al minuto grazie a cuscinetti a olio, si sbilanciò e finì fuori asse, una scintilla innescò l’esplosione. È questo lo scenario più probabile per ricostruire il disastro, ma ora toccherà appunto ai tecnici stabilire le cause. Intanto, alla famiglia di Alessandro D’Andrea, 37 anni, una delle sette vittime, tecnico specializzato di Forcoli (Pisa) e residente a Milano, è arrivato dall’Inail un ristoro di undicimila euro in totale tra tutti e cinque: genitori, le due sorelle e la compagna della vittima.

Una somma che oggi, dopo lo choc e il dolore insostenibile, suona come una ’beffa’ per chi l’ha ricevuta. È rimasta esclusa la compagna di una vita in quanto non era sposata con la vittima, escluse anche le due sorelle perché non conviventi, mentre è stata riconosciuta “una somma simbolica e quasi offensiva ai genitori perché non erano mantenuti da Alessandro – spiega l’avvocato Gabriele Bordoni, che assiste i familiari –, senza pensare che, avanzando con gli anni, la sua presenza avrebbe dato sicurezza, anche per l’aiuto economico che avrebbe dato loro al bisogno in futuro”.

La famiglia annuncia battaglia: “Il governo riferisce di investire oltre un miliardo di euro in prevenzione e questo conforta. È però tempo di intervenire anche sul piano dell’indennizzo per gli infortuni, la legge 1124 del 1965 è superata: ci batteremo per modificarla e lo faremo anche nell’interesse di tutti quelli che si trovano nella nostra tragica situazione”. Perché “non sempre alle spalle di una vittima del lavoro ci sono grandi imprese e compagnie di assicurazione, si deve pensare a un trattamento indennitario adeguato e uguale per tutti. E si deve fare prevenzione per evitare che accadano sciagure così frequenti, e stare concretamente vicini alle vittime quando quelle sciagure comunque succedono”.

“Faremo ricorso contro il provvedimento di Inail – dice Bordoni –,perché è innegabile che anche nella convivenza di fatto, al pari del vincolo di coniugio e dell’unione civile, sussista solidarietà. L’esclusione dei conviventi dalle tutele previdenziali è da considerare discriminatoria”.