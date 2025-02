Strage di Ustica, Bonfietti contro il Tg1: “Basta sostenere la tesi della bomba”

Bologna, 16 febbrai 2025 – Daria Bonfietti, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica, si scaglia contro il Tg1 e contro un libro presentato durante il telegiornale che parla del disastro del 27 giugno 1980, quando sul volo Bologna-Palermo inabissatosi nel Tirreno morirono 81 persone. La polemica nasce dal fatto che si tratta di un’opera che “continua a sostenere la tesi della bomba a bordo come causa della tragedia di Ustica”, dice Bonfietti.

“Al Tg1 delle 13 di oggi, 16 febbraio, è stato mandato in onda un servizio, nella rubrica libri, su un libro che tratta della strage di Ustica. Sono scandalizzata che sulla tv pubblica si sia dato spazio a un volume che continua a sostenere la tesi della bomba a bordo come causa della tragedia di Ustica”, si lamenta Daria Bonfietti, in riferimento al libro ‘Uscire dal labirinto. Ustica dalla A alla Z’, a cura di Gregory Alegi.

"Sono scandalizzata che si continui a riproporre come verità una perizia che è già stata bocciata dalla magistratura. Sono scandalizzata che il servizio sia stato costruito con una intervista realizzata dentro la cabina di pilotaggio di un aereo, una messinscena che appare una evidente forzatura per dare credibilità all'intervistato. Sono scandalizzata per una operazione che, più che informazione, si dimostra propaganda. Non si tratta di discutere la libertà di informazione, ma di denunciare che il Servizio pubblico dia spazio e credibilità ad una operazione contro la verità sostenuta con argomentazioni false”, aggiunge Bonfietti.