Strage di Ustica, Bonfietti contro il ministero dell’Istruzione: “Le iniziative per la memoria nelle scuole sono ferme”

Bologna, 24 ottobre 2025 – La ricerca della verità continua anche attraverso la storia. Con l’auspicio che il governo dia impulso alla Direttiva Renzi sulla desecretazione degli atti e “il ministero dell’Istruzione riprenda un corretto rapporto con le scuole per fare memoria”. Non è morbida con il governo Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, e poco prima dell’inizio del convegno che si tiene oggi e domani nella Sala Anziani di Palazzo d'Accursio, “La strage di Ustica. Storicizzare l'inconfessabile abbattimento di un aereo civile”, organizzato dalla Fondazione Museo per la Memoria di Ustica e curato dallo storico Luca Alessandrini, insiste sulla necessità di fare luce anche sugli ultimi tasselli di verità mancante. L’iniziativa intende approfondire e precisare il contesto storico e politico in cui è avvenuto l'abbattimento del volo civile del DC-9 Itavia il 27 giugno 1980 che provocò 81 vittime, e le successive reazioni, sia sul piano politico nazionale che nel quadro delle relazioni internazionali. Il convegno nasce da una specifica attenzione alla disciplina storica da parte dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, che ha promosso - insieme con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna - la creazione della Fondazione Museo per la Memoria di Ustica, istituita nell'autunno 2024.

Oltre agli interventi di studiosi e studiose di storia contemporanea e relazioni internazionali (con particolare attenzione alla politica francese e a quella statunitense), parteciperanno esperti di storia delle forze armate, storia dell'industria e del lavoro, nonché specialisti di tecnologia e fisica della materia. Tra gli ospiti, Giuliano Amato, già presidente del Consiglio e della Corte Costituzionale. Per Bonfietti, presidente dell’Associazione Parenti delle vittime di Ustica, “è importante capire che oltre alla verità giudiziaria che ha accertato che il Dc9 dell’Itavia venne abbattuto all'interno di un episodio di guerra, mancano ancora gli autori materiali”.

Da qui, insiste Bonfietti, “la nostra battaglia continua in tanti modi, anche facendo tante iniziative” come questa. Bonfietti, poi, fa riferimento al governo: “La ricerca della verità è una parola grossa per questo esecutivo. Ma oggi faccio fatica a fare commenti perché proprio in questo momento c'è una riunione del comitato consultivo presso la presidenza del Consiglio per l'applicazione della direttiva Renzi sulla desecretazione degli atti. Che al momento, è applicata poco e male per colpa degli uomini e delle donne delle amministrazioni dello Stato che non consegnano e non trovano materiale da consegnare come la legge prevederebbe”.

Bonfietti punta il dito sul ministero dell'Istruzione: “Negli anni esisteva un rapporto fra tutte le associazioni stragi e il ministero per instaurare un rapporto corretto con le scuole per fare memoria. Purtroppo tutto questo da tempo non sta più funzionando, non riuscendo a progettare nuove iniziative”.

Sulla stessa linea Daniele Ara, assessore alla Scuola: “Siamo preoccupati, perché sappiamo che la memoria civile del nostro Paese non è condivisa. La nostra città è da sempre abituata a portare nel sistema scolastico l’impegno civile e questo vale non solo per Ustica, quindi abbiamo notato, diciamo così, un raffreddamento da parte del governo… Ma credo che, al di là delle differenze politiche, il compito delle istituzioni sia quello di ricostruire una relazione: quando si parla di giustizia e verità è un dovere. Arrivare alla verità su Ustica, del resto, è il termometro della qualità di una democrazia”. Presenti all’apertura dei lavori anche l’assessore alla Cultura, Daniele Del Pozzo, il presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri ed Elena Pirazzoli della Fondazione museo per la Memoria di Ustica.