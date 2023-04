Strage, via all’appello di Cavallini La difesa punta su Carlos e sui fascicoli desecretati

Oggi si apre il processo davanti alla Corte d’assise d’appello all’ex Nar Gilberto Cavallini, condannato in primo grado all’ergastolo (era gennaio 2020) per concorso nella strage del 2 agosto 1980. Sarebbe stato il "quarto uomo" della bomba, con Francesca Mambro, Giusva Fioravanti, Luigi Ciavardini. Nel frattempo si è aggiunto l’ergastolo, in primo grado, all’ex primula nera Paolo Bellini. Per cui il processo d’appello non è ancora stato fissato, dopo il deposito delle motivazioni della sentenza il 5 aprile scorso. L’udienza di oggi, però, slitterà: gli avvocati della difesa Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini hanno annunciato l’adesione all’astensione per i penalisti indetta dalle Camere penali. Ma i legali hanno chiare alcune istanze da presentare in aula: acquisire integralmente i fascicoli desecretati inerenti la strage, compresi quelli tra luglio e settembre 1980; ascoltare il terrorista Carlos "lo sciacallo", che riferì di poter escludere che la strage fosse opera di terroristi neri; concludere l’attività di comparazione della ’maschera facciale’ sulla salma ritenuta di Maria Fresu, per compararla con le altre vittime femminili della bomba e verificarne l’etnia. "Inoltre – precisa l’avvocato Bordoni – questo rinvio potrebbe essere prodormico all’arrivo in appello del fascicolo su Bellini, per una di riunione che riteniamo imprescindibile". L’avvocato di parte civile Andrea Speranzoni rimarca invece "l’esigenza di celerità. Complicata la riunione con Bellini".

Le motivazioni sul processo a Bellini sono finite intanto nel mirino dei figli di Paolo Signorelli, l’ex esponente di Ordine Nuovo morto nel 2010. Mentre è in corso il processo a Vincenzo Vinciguerra, il terrorista di Peteano accusato di diffamazione verso il padre, Silvia e Luca Signorelli affidano la loro frustrazione a una lunga lettera. "Le idee di nostro padre erano controcorrente, era ovvio che avrebbe pagato il prezzo della sua irriducibilità. Nel decennio 1980-90 non c’è stata inchiesta contro la cosiddetta eversione nera in cui non fosse tra gli imputati. Dopo 10 anni in carcere e decine di processi è stato assolto dalle accuse più gravi, omicidi e la stessa strage. Ma anche dopo la sua morte, sono continuate le dichiarazioni di ’pentiti’ sul suo ruolo nelle vicende dell’estrema destra italiana, per fatti per cui è stato pluriprocessato e pluriassolto. Nelle motivazioni della sentenza Bellini è citato 250 volte: chi le legge potrebbe ricavarne che sia stato un autentico dominus dell’eversione nera e interno ai Servizi. Ma quelle affermazioni sono false e offensive verso chi non può più ribattere. Nostro padre è stato un uomo incompatibile con ogni contesto che operasse contro il popolo. Ha pagato per le proprie idee, in vita: sia lasciato in pace almeno da morto".