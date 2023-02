Stragi del sabato sera, maxi-blitz della polstrada

Gli incidenti stradali sono tornati ai livelli pre Covid. E l’attenzione della polizia stradale, in tema di prevenzione e controlli, è massima. Sono partite lo scorso weekend e proseguiranno a cadenza settimanale le attività straordinarie della Polstrada contro le ‘stragi del sabato sera’. La scorsa settimana, come spiega il dirigente Bruno Agnifili, "abbiamo allestito più posti di blocco, in particolare nelle strade che conducono a locali. In particolare, in zona Casteldebole e negli accessi a tangenziale e autostrada, per accertare le condizioni psicofisiche dei guidatori".

Centoquaranta le persone controllate e di queste nove (due le donne) sono risultate positive a droghe (tre) e alcol (sette), per cui è stata ritirata loro la patente. E non si tratta di ragazzini: la maggior parte delle persone denunciate ha un’età compresa tra i 40 e i 50 anni. L’attività ha visto impegnate sette pattuglie, oltre al personale medico della polizia.

"Il segnale molto positivo che abbiamo notato – spiega Agnifili – è che molte persone, quando hanno visto il posto di blocco, si sono avvicinate a piedi autonomamente per sottoporsi all’etilometro e controllare le proprie condizioni prima di mettersi al volante, in maniera responsabile".

I servizi del weekend sono solo una parte del grande impegno della polizia stradale nella salvaguardia della salute degli utenti della strada: "Il nostro obiettivo è arrivare a ridurre a zero il numero di vite spezzate sulla strada", spiega il dirigente della Polstrada. Che, nel solo 2022, ha rilevato 1.454 incidenti, di cui 1.392 in autostrada. Di questi, 401 hanno causato 679 feriti. Dieci sono stati i mortali. Rispetto al 2021, c’è stato anche un aumento di incidenti in cui uno dei guidatori coinvolti era ubriaco: sono stati 58 lo scorso anno, 18 in più del 2021.

Le 14mila pattuglie messe in strada l’anno passato, impegnate nel controllo della normale viabilità e nelle verifiche ai mezzi pesanti, hanno contestato 27.577 infrazioni al codice della strada, per un totale di 41.543 punti decurtati e 570 patenti ritirate. Sono stati 1.683 gli automobilisti denunciati perché sorpresi a usare il cellulare alla guida; altri 1.479 perché non avevano allacciata la cintura di sicurezza; 1.404, invece, non rispettavano i limiti di velocità; 234 guidavano senza patente e 605 senza assicurazione. In 330, poi, sono finiti nei guai perché al volante alticci o ubriachi (su 44,339 sottoposti a etilometro) e 25 sotto l’influenza di stupefacenti.

Non sono mancati neppure i pirati della strada, fuggiti dopo aver causato un incidente: sono stati sette quelli rintracciati e denunciati dalla polizia stradale.

Infine, per quanto riguarda i mezzi pesanti, sono stati controllati 9.489 camionisti, 902 dei quali sono stati sanzionati o denunciati.

n. t.