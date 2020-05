Bologna, 11 maggio 2020 – È accusato di avere picchiato e tentato di strangolare la compagna, alla presenza dei loro due figli minorenni, il 35enne egiziano arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.



L'aggressione è avvenuta in un'abitazione a San Pietro in Casale. La donna è riuscita a chiedere aiuto chiamando il 112 e i militari hanno trovato il 35enne, già noto alle forze dell’ordine, ancora in casa. Secondo quanto è stato ricostruito, l'uomo le aveva messo le mani addosso durante una discussione scoppiata per motivi banali.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 per medicare la vittima, che ha riportato contusioni al collo e allo sterno. L’aggressore si trova invece in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.