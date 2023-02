Stranieri in città: ondata di giovani. "Bologna non può fare tutto da sola"

Minori stranieri non accompagnati in un centro d’accoglienza (foto d’archivio)

Bologna, 19 febbraio 2023 – “Non si tratta di offrire solo cibo e un tetto. Il nostro scopo è sviluppare una traiettoria di vita e integrazione per questi ragazzi". Bologna l’umana, Bologna che accoglie. Bologna che cerca di farsi famiglia, per quei ragazzi, sempre di più, che affrontano, da soli, viaggi della speranza per guadagnarsi una vita migliore. Una prova che non sempre superano. In gergo burocratico sono classificati come ‘minori stranieri non accompagnati’. E per l’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo sono "una sfida che va affrontata tutti insieme, perché non è possibile che solo dodici città si facciano carico di tutti i minorenni stranieri che arrivano in Italia". Tra queste, in prima linea, Bologna. Che sotto le Torri, nelle strutture gestite dall’Asp ha a disposizione 350 posti in sistema Sai (Servizio accoglienza integrazione). La dotazione più grande d’Italia. "Ma nel solo 2022 sono stati 640 i minorenni transitati in città: alla fine dell’anno scorso nelle nostre strutture ce ne erano 452", spiega Annalisa Faccini, dirigente dei servizi di coesione sociale di Asp. Un problema che Rizzo Nervo vuole portare all’attenzione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, "perché si pianifichi una ridistribuzione di questi ragazzi a livello nazionale", spiega, aggiungendo come...