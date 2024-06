Strappa la collanina a un uomo in Galleria 2 Agosto a Bologna poi tenta la fuga: arrestato

Bologna, 18 giugno 2024 - Ha seguito un uomo fin dentro la Galleria 2 Agosto 1980, poi lo ha avvicinato alle spalle e gli ha strappato la collanina. Quando ha tentato di scappare, il ladro è stato però bloccato da altre persone che si trovavano in compagnia della vittima e dai carabinieri che erano nella vicinanze.

Il tutto è accaduto qualche giorno fa a due passi dalla stazione centrale. La vittima, un uomo di 88 anni, stava passeggiando sotto le Galleria 2 Agosto 1980 quando un ragazzo di 22 anni, di origine marocchina, lo ha raggiunto alle spalle e gli ha strappato la collanina, dal valore di un centinaio di euro. L'ottantottenne si è subito voltato, intimando al ladro di restituirgliela, ma il ventiduenne ha tentato di allontanarsi, senza però riuscirci grazie all'intervento di altre persone che si trovavano in compagnia della vittima.

Il tutto è stato notato dai carabinieri del V Reggimento Emilia-Romagna, che si trovavano nelle vicinanze. I militari dell'Arma, che stavano effettuando dei controlli nell’area adiacente alla stazione, per prevenire e reprimere la criminalità presente in zona, sono intervenuti e arrestato il ventiduenne con l'accusa di furto con strappo. L'ottantottenne, scosso per l’accaduto, ma in buone condizioni di salute, non ha richiesto l’assistenza sanitaria.