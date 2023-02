Strappa la borsetta a una signora nel parcheggio del cimitero, arrestato per rapina

Secondo gli investigatori, aveva commesso una rapina ai danni di una donna nel parcheggio di un cimitero mesi fa, ma è stato rintracciato dai carabinieri. Un 50enne italiano è stato arrestato. I carabinieri della Compagnia di Molinella hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Massimiliano Bonora, 50enne originario di Reggio Emilia, indagato per rapina. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bologna ed emesso dal Giudice per le indagini preliminari, nasce da un’indagine dei carabinieri. Questa indagine aveva lo scopo di risalire al responsabile di una rapina ai danni di un’automobilista avvenuta mesi fa nel parcheggio del cimitero di Altedo, frazione di Malalbergo. La vittima, una 63enne italiana della zona, aveva riferito ai carabinieri della Compagnia di Molinella di essere stata aggredita da un uomo, mentre si trovava ancora a bordo dell’auto.

Stando a quanto ricostruito dalla 63enne al momento della denuncia il 50enne, dopo avere aperto con violenza lo sportello della macchina, avrebbe strappato di mano la borsa contenente tutti i suoi effetti personali, compresa la tessera bancomat. A quel punto, però, ancora prima che lei potesse chiedere aiuto, il rapinatore si era dato alla fuga a bordo di un veicolo che aveva parcheggiato nelle vicinanze. Nel tentativo di difendersi la donna era rimasta lievemente ferita a una mano.

Grazie all’accurata descrizione fornita dalla vittima, alle telecamere di sorveglianza della zona che avevano ripreso il malfattore in fuga, e grazie al fatto che in un bar il sospettato aveva pagato una consumazione con il bancomat della 63enne appena asportato, i carabinieri sono risaliti a Bonora, un disoccupato, con precedenti di polizia per furto, ricettazione, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito, evasione, danneggiamento e lesioni personali. Rintracciato dai carabinieri, il 50enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione di Calderara di Reno.

Zoe Pederzini