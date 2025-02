Strappo M5S in giunta: "Traditi sui rifiuti"

Strappo nelle fila del Comune a San Lazzaro di Savena. Gli esponenti dei Verdi e del M5s hanno espresso grande preoccupazione per le scelte sulla politica di gestione dei rifiuti della giunta guidata da Marilena Pillati, che risultano molto distanti da quanto sottoscritto nel programma di coalizione.

"Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti previsto per la primavera 2025 e annunciato nei giorni scorsi – dichiara il co-portavoce dei Verdi, Arturo Ciliegi – non è in linea con gli obiettivi di riduzione del rifiuto e di miglioramento della qualità della raccolta differenziata: punti fondamentali che ci hanno convinto a sostenere l’attuale coalizione. Il tavolo di maggioranza aveva condiviso l’introduzione dello stesso metodo di raccolta per tutto il territorio, privilegiando il modello porta a porta con l’obiettivo di consolidare i risultati in termini di strategia di riduzione dei rifiuti attuati dall’ex assessora Beatrice Grasselli che hanno portato alla realizzazione di spazi importanti come And Circular e il Centro del Riuso, oltre a numerosi finanziamenti regionali per il progetto Essenziale. La scelta di continuare a mantenere un modello misto, con quartieri a porta a porta e gli altri a cassonetto stradale, significa andare in direzione contraria rispetto a quanto stabilito nel programma di mandato, mantenendo una differenza di sistema che confonde i cittadini e vanifica gli obiettivi di ridurre i rifiuti e di migliorare la qualità delle raccolte differenziate".

Lo strappo rispetto agli accordi viene stigmatizzato anche dal capogruppo pentastellato Luciano Tentoni: "La giunta ha deliberato un sistema di raccolta dei rifiuti non rispondente né a quanto definito negli accordi pre-elettorali presi al tavolo di quella che sarebbe stata la maggioranza dell’attuale consiliatura, né, soprattutto, utile a ottenere per San Lazzaro il miglior risultato possibile in tema di differenziazione dei rifiuti, che come dimostrano dati statistici ormai consolidati è il porta a porta. Le motivazioni addotte a giustificare questa scelta non sono credibili, in quanto sostenere che ‘San Lazzaro presenta una forte disomogeneità urbanistica, con una parte residenziale densamente abitata’ non è un unicum. Si tratta di caratteristiche che hanno anche altri centri abitati dove il porta a porta funziona con risultati egregi. Il massimo livello di differenziazione insieme alla contrazione del rifiuto conferito dovrebbe essere l’obiettivo finale cui avremmo dovuto mirare, senza accontentarci di compromessi".

I due chiederanno un incontro al primo cittadino sanlazzarese per discutere al più presto di tali decisioni. Nel frattempo Danny Labriola dei Verdi di Bologna si dice perplesso del progetto di ampliamento della Sis (Società italiana sementi): "La giunta ha deciso di cambiare rotta e l’edificazione di questi 50mila metri quadri ne sono sintomo. Per confermare il nostro appoggio alla maggioranza chiediamo di rivedere queste scelte".

Zoe Pederzini