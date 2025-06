Street food e giostre, torna la Dolce Fiera. Oggi si parte con la Notte Bianca: dalle 19 stand, laboratori e sfilate di moda. Esposizione di Harley Davidson, auto d’epoca e tuning

Un evento tanto atteso sta per animare il territorio di Minerbio, nella Bassa bolognese: torna la Dolce Fiera. Oggi e domani l’amministrazione comunale di Minerbio, a guida del sindaco Roberta Bonori, ha organizzato, in collaborazione con le associazioni del territorio e le attività commerciali, la tradizionale Dolce Fiera.

Si tratta di un’edizione, questa, particolarmente speciale visto il raggiungimento del traguardo dei primi 25 anni. Da un quarto di secolo, dunque, la Dolce Fiera è un appuntamento imperdibile per cittadini minerbiesi e non, un’occasione per celebrare la cultura locale in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Un ricco programma di eventi che animeranno il paese all’insegna del divertimento e della convivialità.

Oggi si parte con la Notte bianca, dalle 19, le vie del centro che si animeranno con mercatini degli hobbisti, stand enogastronomici e street food, giochi di legno, laboratori creativi e spettacoli teatrali dedicati ai più piccoli, giostre, mostre d’arte, dimostrazioni sportive, eventi di danza e sfilate di moda. Gli appassionati di motori potranno ammirare esposizioni di auto e moto d’epoca, nonché tuning e Harley Davidson. Per chi ama ballare il liscio e ascoltare buona musica, dalle 21.30, la serata si animerà con l’esibizione dell’orchestra di Massimo Budriesi.

Domani la giornata sarà dedicata a incontri, laboratori e spettacoli teatrali pensati per i bambini, che potranno divertirsi con giochi e attività interattive. Per gli amanti della musica e dell’intrattenimento, sono previsti aperitivi accompagnati da dj set, saggi e concerti. A partire dalle 21, il paese sarà attraversato dal suggestivo Carnevale notturno, con la tradizionale sfilata di carri allegorici che coloreranno le strade di Minerbio. A chiudere una due giorni di allegria e convivialità, alle 23.45, sarà servita una maccheronata gratuita. Il primo cittadino Roberta Bonori ha dichiarato: "Questa fiera nasce per accogliere e il suo valore sta in ciò che ciascuno porta: idee, esperienza, prodotti, visioni. Grazie a chi con il proprio tempo, lavoro e passione contribuisce alla realizzazione di questo appuntamento tanto atteso dalla Comunità. Vi aspetto numerosi per vivere insieme questi due giorni di festa".

Zoe Pederzini