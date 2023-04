Street Rave Parade a Bologna, Lepore chiede soldi ma Roma dice no: "Fondi come agli altri"

Bologna, 25 aprile 2023 – “Lepore si pone la domanda sbagliata: il punto è perché tutti eventi dello stesso tipo vengono fatti a Bologna. Una risposta ce l’abbiamo: il nostro Comune dice a centri sociali e antagonisti che sotto le Torri sono i benvenuti. Se il governo deve aiutare economicamente Bologna per questi eventi? La città percepisce e percepirà le stesse risorse che sono destinate a lei come ad altre grandi città. Né un euro di più, né un euro di meno". E’ perentorio Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, nel rispondere alla nota diramata ieri da Palazzo d’Accursio per fare il punto sul day after della Street Rave Parade. Episodi di vandalismo, scritte sui muri con minacce e insulti ai membri del governo e al premier Giorgia Meloni, degrado e baccano fino a notte con diversi disagi alla mobilità cittadina: questo il bilancio, con il Comune che ha "deplorato" i comportamenti contrari al decoro. Spostando il focus però su un altro fronte, quello dei fondi per far fronte alla gestione delle manifestazioni.

Il serpentone della Street Rave Parade, alla quale hanno partecipato 15mila persone

Ben "470 in un anno, con un impatto importante sulla città, crediamo che questo costo non debba essere solo a carico dell’amministrazione, anche il governo deve contribuire, è giusto che Bologna abbia risorse specifiche come accade in altre città come Roma, Milano e Napoli", questa la posizione illustrata dall’assessore alla pulizia e alla manutenzione, Simone Borsari.

"Il nostro sindaco dice che i rave sono belli e che la Meloni sbaglia, quindi di cosa ci stupiamo – continua Lisei –. Collettivi e formazioni antagoniste vengono attirati dalle politiche comunali di questi anni, piene di messaggi sbagliati diretti a quei mondi. Basti ricordare quanto accaduto con l’appello per la revoca del 41bis all’anarchico Cospito, sottoscritto addirittura dalla vicesindaca Emily Clancy. E’ tutto lì, messaggi sbagliati uno dopo l’altro, dopodiché non puoi lamentarti del fatto che ci siano tante manifestazioni a Bologna, la responsabilità non è del governo".

Lisei quindi riflette sui costi delle riparazioni.

"Lepore vuole fare la città più progressista d’Italia e poi il conto delle devastazioni devono pagarlo i cittadini italiani e bolognesi? Non funziona così – spiega ancora –. Il sindaco ha scelto di dare un’immagine di Bologna che sia attrattiva per questo tipo di realtà che non conoscono il decoro e l’educazione, non è tollerabile chiedere che a pagare il conto dei danni sia qualcun altro. E poi – aggiunge il senatore – deve finire il piagnistero, continuo, su Bologna che verrebbe trattata in maniera differente rispetto ad altre città. E’ Lepore che tratta Bologna in maniera diversa, perché agli altri sindaci portano avanti politiche che non sono così penalizzanti per i cittadini. Bologna non avrà un euro in più, né un euro in meno. Piuttosto, invece di voler far pagare ai cittadini il suo progressismo anarchico sfrenato, il sindaco dovrebbe iniziare a investire davvero sulla sicurezza della città, con politiche più severe su questi soggetti. E non cullarli continuamente. Ma, del resto – conclude Lisei –, persone che vengono da quei mondi ce li ha in maggioranza in Consiglio comunale".

Tornando alla nota del Comune, l’amministrazione ha comunicato che "nella manifestazione i disagi dovuti alla presenza di quasi 15mila persone che hanno attraversano la città sono stati contenuti e gestiti, grazie al lavoro delle forze dell’ordine e della nostra Polizia Locale, che ha garantito la mobilità. Hera è intervenuta nelle ore immediatamente successive alla manifestazione, ripulendo le aree attraversate per tutta la notte. Sono intervenuti i nostri operatori che già dalla sera di sabato hanno iniziato a cancellare le scritte sui muri. Allo stesso modo gli operatori del verde, che erano già allertati, hanno pulito tutti gli spazi verdi vicini al percorso del corteo, Giardini Margherita compresi".