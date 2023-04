Stregati da arte e cucina "Il bello è dietro a ogni angolo E a tavola va assaggiato tutto"

di Mariateresa Mastromarino

Si avvicinano le vacanze pasquali: quale migliore occasione per visitare la città e perdersi per le vie e le viuzze del centro? Il bel tempo che sta arrivando, in più, incentiva i turisti e i visitatori provenienti da tutto il mondo a raggiungere le Due Torri.

Ma sono già in molti quelli che hanno anticipato le festività, e già in questi giorni riempiono Piazza Maggiore, illuminata dal timido e tiepido sole primaverile, chi con le guide turistiche e chi in compagnia di amici e parenti.

Il centro è pieno di persone curiose e affascinate dai nostri monumenti, pronte a scattare selfie e video ricordo inquadrando ogni angolo della città. Il turismo è italiano quanto internazionale, come dimostrano i grandi gruppi di scozzesi, tedeschi e francesi.

"Arriviamo dalla Polonia – spiega Hania Oles, in visita con quattro amici –. Il volo è costato poco, perciò è stato economico arrivare, e anche i prezzi dei Bed and Breakfast sono convenienti. Per non parlare della bellezza della città, così caotica e storica. È una meta che consiglio, perché ha tanto da offrire".

Di fianco a Hania, Magdalena Foks si emoziona guardando il Nettuno: "La ricchezza dei monumenti è incredibile – dice la giovane polacca –. È bello visitare Bologna, perché in ogni angolo c’è qualcosa da scoprire e ammirare".

Ma non si tratta solamente di arte, cultura e storia. Ad attirare i turisti è anche la cucina emiliana, con i suoi sapori forti e decisi. "Sono arrivata ieri, e a cena ho subito assaggiato di tutto: tortellini, lasagne, e tagliatelle al ragù – spiega Michela Buscarino, di Bergamo –. Alloggio in via dei Mille, così da potermi spostare comodamente per il centro, che è bellissimo".

"La cucina è ricca e offre i prodotti locali – le fa eco Lorenzo Testa –. I salumi sono buonissimi. Ma in generale camminare per la città e visitarla a piedi è bello. La parte più bella? Senz’altro Piazza Maggiore".

I visitatori arrivano anche dalla Spagna. "Stiamo facendo un tour per l’Italia, e Bologna è la nostra prima tappa – racconta María Zori Cabido, di Madrid –. Ci fermiamo solo una notte, ma abbiamo tutta la giornata per visitare la città, e per assaggiare i famosi tortellini".

Con lei, c’è Carlos Muñoz Naranjo: "La città è strepitosa, e i prezzi accessibili – precisa il ragazzo madrileno –. Ci starei in eterno, è piccola ma non finisce mai, ed è proprio questa la sua particolarità. In merito alla cucina, dico solo che mi porterei via tutto quanto".