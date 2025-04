Stretta del preside, cellulari vietati al liceo

No cellulari in aula durante le lezioni all’istituto Mattei di San Lazzaro. Questa la decisione presa dalla dirigenza scolastica che ricalca quanto già era stato sperimentato al liceo Malpighi. Il progetto del Mattei, ora parte del regolamento, riguarda tutti gli studenti a eccezione degli over 18. Ogni mattina, all’arrivo nell’istituto scolastico, gli alunni vengono invitati ad abbandonare gli smartphone in un’apposita teca, in plastica, che si trova all’ingresso della classi: una specie di armadietto per cellulari che viene, poi, chiuso con un lucchetto. Le chiavi sono in mano ai docenti che, poi, restituiscono i cellulari agli studenti alla fine della mattinata di lezioni. Così il preside del Mattei, Roberto Fiorini: "La proposta è quella, deliberata dal consiglio d’istituto, e a lungo discussa nel collegio docenti, di provare a liberare i giovani, liberarci insieme da quella che noi ormai identifichiamo come una vera e propria dipendenza. L’essere costantemente connessi, il non poter fare a meno di aver questa tecnologia continuamente sottomano, diventa un problema educativo di cui noi, con questa iniziativa, proviamo a farci carico".

Il dirigente Fiorini prosegue: "Questa spasmodica attesa di un messaggio, una notifica, il rapporto col cellulare crea una forma di dipendenza, anche fisica, gravissima. Questa dipendenza modifica molto il livello di attenzione e apprendimento, ma peggiora anche il lato comportamentale dello studente: il suo modo di comunicare, il rapporto col gruppo, il rapporto con le relazioni di gruppo. Noi chiediamo un gesto di responsabilità, autonomia da parte dei ragazzi nella consegna del cellulare e nel provare a trascorrere, insieme, un periodo di libertà da questi dispositivi. Non è un’azione repressiva e i ragazzi l’hanno accettata, credo sospendendo il giudizio in merito, pur con un po’ di fatica e talvolta ansia. Noi stiamo facendo un’operazione di educazione".

Commenta così il sindaco di San Lazzaro, Marilena Pillati: "Quella dell’istituto Mattei è un’iniziativa che condivido ed è in linea all’invito che, come amministrazione comunale, abbiamo fatto nei mesi scorsi ponendo l’accento sull’uso consapevole di smartphone e social da parte di minori e adolescenti. La scelta dell’istituto non ha finalità repressive, ma di educare i giovani a riappropriarsi del proprio tempo e di relazioni autentiche. Le aule scolastiche sono il luogo di educazione per eccellenza, dove la socializzazione e il dialogo non meritano di essere distratte dallo schermo di un telefonino di cui sembra di non poter fare a meno. In questi giorni si è parlato tanto di una mancanza di ascolto e di confronto all’interno delle nostre scuole in seguito alle proteste che hanno riguardato alcuni istituti superiori. Credo che oggi dal Mattei arrivi un invito al dialogo e all’importanza di ritrovare un relazioni positive tra studenti e personale docente ma anche tra gli stessi ragazzi che, per le ore che passeranno in classe, potranno riscoprire la voglia di raccontarsi e condividere pensieri ed esperienze".

Zoe Pederzini