Stretta dem sullo spaccio: "Non è proibizionismo"

Non una proposta "proibizionista", ma un tentativo di "rendere più efficace il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti". E non una ‘mossa’, tutta interna al Pd, in chiave anti-Schlein da parte dell’area Bonaccini’. Il deputato del Partito Democratico, Andrea De Maria, interviene nel dibattito nato attorno a una sua proposta di legge, letta come in antitesi alla linea della segretaria dem Elly Schlein sulla legalizzazione della cannabis.

Una proposta di legge di un solo articolo che ne modifica uno del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti aumentando la pena detentiva da sei mesi a quattro anni a un periodo da due a sei anni per dare, come spiega la relazione alla proposta, "la possibilità al giudice di valutare opportunamente l’applicazione della custodia cautelare in carcere, attualmente preclusa dall’entità della pena edittale".

Ma non è una svolta proibizionista, dice De Maria, ricordando inoltre di essersi espresso sulla depenalizzazione della cannabis tempo fa in nome di uno stop al "proibizionismo ideologico". Ma ora c’è Schlein e, rispetto ad allora, De Maria è coordinatore della minoranza che fa capo al governatore Stefano Bonaccini.

E così, osserva lo stesso deputato del Partito Democratico, "si è aperta una discussione che riguarda una mia proposta di legge sullo spaccio di sostanze stupefacenti. Ci tengo a sottolineare che la proposta non è proibizionista", ma mira a "rendere più efficace il contrasto allo spaccio di droga".

"L’avevo già presentata – continua il deputato – nella scorsa legislatura e nasce da un impegno preso in campagna elettorale di cinque anni fa, nel 2018, rispetto a una esperienza sul campo sull’efficacia della repressione dello spaccio. Per le droghe leggere peraltro sono per la depenalizzazione ed ho sottoscritto lo scorso anno la relativa proposta di legge".

La proposta del deputato del piddì Andrea De Maria è quindi incentrata sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. "Sono convinto che lo spaccio di droga vada combattuto con determinazione e senza ambiguità. Come penso che forme di depenalizzazione siano utili anche a contrastare lo spaccio. Ripeto che si tratta di una mia proposta di legge depositata già nella precedente legislatura e che nulla c’entra con il mio impegno nel congresso del Partito Democratico a sostegno di Bonaccini".