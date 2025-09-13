La stretta di Lepore: “Limiteremo gli affitti brevi in alcune zone di Bologna”

Bologna, 14 settembre 2025 – “Bologna sarà la prima città in Italia a vietare gli affitti brevi in alcune zone dove ce ne sono già troppi”. È un grande mosaico composto da sfide e priorità quello tracciato dal sindaco Matteo Lepore nel corso dell’intervista con i capi delle redazioni locali alla Festa dell’Unità. Un mosaico che spazia dalle grandi opere fino ai servizi pubblici, ma che non può fare a meno di includere anche l’emergenza abitativa su cui i riflettori continuano a rimanere accesi.

In una città martoriata da affitti alle stelle, il sindaco ribadisce infatti la necessità di fermare la deriva degli affitti brevi.

“Siamo stati la prima amministrazione comunale che ha vinto il ricorso al Tar che ci avevano fatto sulla dimensione degli alloggi da destinare all’affitto breve”, ricorda il primo cittadino che poi anticipa una misura che verrà illustrata nei prossimi giorni dalla sua giunta: “Inseriremo questa nostra disposizione nel piano urbanistico. Questo è importante perché grazie a questa categoria che abbiamo individuato, dopo la nostra variante urbanistica, potremo dire quali sono le zone di Bologna dove si fanno gli affitti brevi o dove limitarli. Sarà fondamentale perché non vieterà in assoluto l’affitto breve, ma consentirà di limitare la speculazione di persone che vanno oltre il singolo appartamento, ma anche tutelare le zone che si stanno spopolando. Saremo la prima città in Italia che con questa norma darà al sindaco la possibilità di regolare le zone. Spero che il Consiglio comunale la approvi”.

Impossibile poi non puntare lo sguardo anche sulla città 30, una vera e propria «battaglia culturale che vogliamo continuare a portare avanti. Lo scorso anno abbiamo avuto zero pedoni morti sulle strade, mentre quest’anno il numero è salito. Bisogna indignarsi per questo, non perché un sindaco vuol mettere l’autovelox – spiega Lepore –. La Città 30 è una scelta urbanistica e i risultati li avremo anno dopo anno. Il fatto che Salvini e il Governo si siano messi di traverso ci ha dato stimoli per andare avanti”.

Non solo. In una città ’operata a cuore aperto’ per i cantieri del tram, il sindaco ha ribadito l’importanza di avere “il coraggio di fare ciò che serve, senza la paura di perdere consensi. Abbiamo avviato ventidue chilometri di cantieri per le nuove linee del tram, opere che in Italia si realizzano in sedici anni e che noi, invece, realizzeremo in quattro”.

Non è poi mancato un accenno al Passante: "Penso che l’accordo sul Passante vada fatto, ma la questione è nelle mani del centrodestra. Noi abbiamo posto delle questioni irrinunciabili per Bologna, come ad esempio il ponte di San Donato, senza il quale non faremo l’accordo”.

Capitolo servizi pubblici. “La manovra a sostegno del ceto medio sarà presentata nell’ambito del bilancio comunale, con linee guida mirate e ben definite”, sottolinea il sindaco, che più volte nel corso della serata ha ribadito l’importanza di lavorare insieme ai cittadini.

“Una delle nostre priorità è la salvaguardia dei servizi pubblici. Oggi a Bologna contiamo oltre 80mila abbonati al trasporto pubblico locale: un numero che conferma come l’autobus sia il principale mezzo di spostamento in città, e presto lo sarà anche il tram. Abbiamo sì aumentato il prezzo del biglietto, ma con un obiettivo ben preciso, cioè potenziare il servizio in qualità, quantità e puntualità”. Infine, sul tema dei fondi per i minori stranieri non accompagnati, il sindaco spiega che “il ministro Piantedosi mi ha promesso che entro quest’anno arriveranno”.