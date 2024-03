Strisce blu alla Croce. Scatta il ticket per la sosta

La vernice delle nuove strisce blu alla Croce di Casalecchio è ancora fresca, ma anche gli interrogativi e le critiche fioccano quando ancora gli addetti alla nuova segnaletica non hanno ancora completato il lavoro. In attesa del via libera sperimentale alla tariffazione della sosta che scatta domenica prossima residenti e commercianti si interrogano sulle modalità scelte dall’amministrazione comunale per scoraggiare il cosiddetto parcheggio ‘parassitario’ dei tanti automobilisti che fino ad ora in regime di gratuità dei parcheggi lasciavano i loro mezzi per giornate intere negli spazi ricavati nel controviale della via Porrettana tra le vie Caravaggio e Zampieri.

"I commercianti in generale vedono di buon occhio gli obiettivi di questa piccola rivoluzione -commenta la consigliera di opposizione Erika Seta, anch’essa residente al quartiere Croce- Però alcuni di essi avevano suggerito di riservare alcuni stalli alla sosta veloce non tariffata con disco orario per favorire i clienti dei loro esercizi. E di questo ad ora non c’è traccia". Come conferma Andrea Pallavicino della tabaccheria ’Non solo tabacco’: "È iniziativa positiva che speriamo però non venga estesa anche al viale Caravaggio. Per servizi come il nostro, che si risolve in pochi minuti, sarebbe utile prevedere alcuni parcheggi per la sosta breve gratuita. Speriamo che ci ascoltino", dice il tabaccaio in sintonia con le vicine dottoresse dalla Farmacia Soli. Malcontento e timori anche nei residenti ai quali però il Comune ha riservato un pass gratuito di sosta già in distribuzione, chiarendo anche che si tratta "di una situazione temporanea e sperimentale sulla base della quale si valuteranno eventuali successivi ampliamenti a seguito dei lavori di riqualificazione". Nel dettaglio entra il sindaco Bosso (foto), titolare anche della delega al Commercio: "In alcuni incontri partecipati sono emerse osservazioni e suggerimenti di cui abbiamo tenuto conto, ma certamente la prima fase sperimentale sarà utile a monitorare l’andamento e il ricambio della sosta e compiere una analisi approfondita per una possibile estensione alle altre zone della Croce".

Gabriele Mignardi