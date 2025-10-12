Strisce blu disegnate male, spuntano altri casi in centro a Bologna: “Non rimuoviamo più le auto”

Bologna, 12 ottobre 2025 – Non ci sono più le strisce blu di una volta, direbbe qualche bolognese nostalgico scuotendo la testa. In effetti, dopo il caso delle strisce blu ’storte’ disegnate attorno alle auto, come un contorno, spuntano sempre in centro città nuovi casi di stalli blu con linee tratteggiate e interrotte dove si trova la ruota del veicolo. Strisce, insomma, a ’macchia di leopardo’ che lasciano parecchi interrogativi.

A chiarire quello che ormai sotto le Torri è diventato un piccolo giallo – visto che dopo i diversi casi estivi segnalati dal Carlino, nuovi parcheggi a tonalità diverse o a linee interrotte spuntano quasi quotidianamente – è Michele Campaniello, assessore alla Nuova Mobilità.

L’amministrazione corre ai ripari: "Completeremo i lavori, la ditta li terminerà in una seconda fase"

“Da due anni abbiamo adottato un nuovo metodo, visto che la rimozione delle auto per tinteggiare le strisce blu era motivo di conflitto”, spiega il titolare della Nuova Mobilità. In pratica, spiega Campaniello, “si è deciso di trovare una soluzione che tenesse insieme varie esigenze. Quindi continuiamo a mettere i cartelli 72 ore prima del lavoro di tinteggiatura, chiedendo di spostare la macchina della zona interessata. Ma se qualcuno non segue l’indicazione, magari perché impossibilitato o perché in vacanza, come spesso capita d’estate quando facciamo la maggior parte dei lavori, invece di rimuovere il veicolo, la ditta incaricata disegna le strisce dove possibile, per poi tornare in un secondo tempo a completare il lavoro”. Da qui, le strisce ’a macchia di leopardo’. Un modus operandi, insomma, in due fasi. Ma i costi, così, non lievitano, impegnando due volte la ditta che si occupa della sosta, cioè Bomob? “No, perché è un accordo che abbiamo fatto con l’azienda. La nostra scelta è stata dettata dalla necessità di venire incontro alle persone che, magari, senza vedere il cartello ’rimozione’ perché fuori città si trovavano l’auto portata via, magari pagando diversi giorni di deposito...”.

Sulle strisce storte, dopo il caso di luglio in zona Andrea Costa, in via Brentani e via Giacobbi, il Comune aveva fatto sapere che l’impresa, incaricata da Bomob, che aveva eseguito i lavori e non aveva rispettato il procedimento, “operava per la prima volta a Bologna”. Da qui, la toppa per sistemare il caos degli stalli ’artistici’, con nuovi interventi, come spiegato allora da Palazzo d’Accursio. L’amministrazione, però, aveva specificato che che il caso era stato limitato solo ad alcuni metri quadri, mentre “ogni anno il concessionario è impegnato al ripasso della segnaletica per circa 15mila metri quadri di strisce blu”. Conferma Campaniello, dando due elementi in più. Il primo che la ditta che eseguì il lavoro, diciamo così artistico, è stata sanzionata. “Il secondo che Bomob – che si occupa della sosta – è molto piena per via dei grandi lavori del tram, per cui si è appoggiata a un nuovo soggetto appaltatore”, a occhio, meno esperto.

L’assessore, comunque, assicura che il lavoro sulla segnaletica, dove appare non ’ripassato’, verrà completato. Una rassicurazione, come detto, che l’amministrazione aveva già fatto pervenire quest’estate dopo i casi in zona Andrea Costa, ma anche in via Santa Caterina, via Bocca di Lupo, via Belluzzi, viale del Risorgimento. Tanto che sui social il ’giallo’ delle strisce aveva anche creato un certo dibattito, con conseguenti segnalazioni. A occuparsi della vicenda anche Fratelli d’Italia che, nel luglio scorso, aveva presentato un’interrogazione della consigliera meloniana Elena Foresti per chiedere conto alla giunta dei lavori mal eseguiti e auspicando “maggiori controlli”.