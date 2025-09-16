Strisce blu disegnate male, spuntano altri casi in città

Il modus operandi sembra essere rimasto quello già visto a fine luglio. Quelle strisce blu s’hanno da fare, direbbe Don Abbondio. E così è successo di nuovo: una lunga pennellata di azzurro tutto attorno alle macchine già parcheggiate. C’è anche un tocco d’artista, dato che alcuni parcheggi sono stati disegnando seguendo pedissequamente il contorno e il profilo delle auto, mentre altre presentano semplicemente delle linee tratteggiate e interrotte lì dove si trova lo pneumatico. Un pastrocchio, insomma.

Era già successo a metà estate in via Breventani, come riportato dal Carlino, ed è successo di nuovo: via Santa Caterina, via Bocca di Lupo, via Belluzzi, viale del Risorgimento. Non si tratta di casi isolati, ma di errori che vengono ripetuti come con la fotocopiatrice. Tanto che sui social il dibattito si è già accesso e non mancano le segnalazioni.

Come quelle che avanza Elena Foresti, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, che a luglio aveva presentato anche una interrogazione per chiedere conto dei lavori mal eseguiti: "Durante i miei sopralluoghi ho riscontrato le stesse problematiche di via Breventani anche nelle vie Giovanni Martini, Orioli Zannoni, Onofri e Mario Bastia – racconta la meloniana –. Dalla risposta ricevuta e dalle recenti segnalazioni per via Santa Caterina, sembra che non vengano effettuati controlli da parte dell’amministrazione, a meno che non vi siano comunicazioni dei cittadini. E la funzione di controllo dell’ente verso un servizio finanziato con soldi pubblici? Prima di liquidare le fatture che attestano una prestazione regolare, vengono svolte verifiche oppure no? Chiederemo spiegazioni alla Giunta e al sindaco".

Un tema di controlli, dunque, anche se il Comune per il momento non prende parola sull’argomento. A luglio, di fronte al caso di via Breventani, aveva assicurato come le strisce sarebbero state rifatte in maniera regolare.

